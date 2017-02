Amazon Kindle Paperwhite retroilluminato con 20 Euro di sconto per San Valentino

Potrebbe essere un regalo particolarmente gradito Kindle Paperwhite, soprattutto per chi ama leggere e vuole portarsi dietro in ogni momento la propria libreria digitale. Paperwhite è il miglior e-book reader della compagnia per quanto concerne il rapporto qualità-prezzo con il suo display e-ink da 300PPI ad alta densità di pixel e una retroilluminazione che consente la lettura anche in penombra. Proprio come un libro cartaceo il pannello frontale non produce riflessi nemmeno in ambienti esterni ed è visibile anche sotto la luce diretta del sole. Anche le dimensioni sono simili a quelle di un libro.

Kindle Paperwhite è proposto attualmente con uno sconto di 20 Euro per tutte le versioni: i modelli Wi-Fi sono offerti a 109,99 e 119,99 Euro con e senza offerte speciali; i modelli con 3G integrato invece a 169,99 e 179,99 con e senza offerte speciali. La promozione sarà disponibile fino a San Valentino, quindi fino al prossimo 14 febbraio.

Il dispositivo viene venduto senza adattatore per la ricarica e senza custodia. Di seguito e a questo indirizzo proponiamo gli accessori consigliati per Kindle Paperwhite.

Segnaliamo infine che abbiamo attivato la pagina con le idee regalo di San Valentino in cui potete trovare consigli e offerte su prodotti che possono far felice il vostro partner, mentre cliccate qui per le offerte Amazon generiche.