Amazon conferma: la serie TV de Il Signore degli Anelli ci sarà

Pochi giorni fa sono trapelate alcune voci sulla possibilità di vedere il capolavoro di J.R.R. Tolkien, Il Signore degli Anelli, trasposto in versione serie TV da parte di Amazon. Il colosso dell'e-commerce, balzato sul carro della produzione multimediale negli ultimi anni, ha annunciato che ha acquisito i diritti televisivi della serie di libri con un impegno che durerà più di una stagione. E se avete paura di rivedere ancora le "solita" gesta di Frodo e compagnia, questo non avverrà.

Pare infatti che Bezos voglia realizzare un prequel degli avvenimenti raccontati ne Il Signore degli Anelli: "Il Signore degli Anelli è un fenomeno culturale che ha catturato l'immaginazione di generazioni di appassionati attraverso la letteratura e il cinema", ha dichiarato Sharon Tal Yguado di Amazon Studios. "Siamo onorati di lavorare con la Tolkien Estate and Trust, HarperCollins e New Line su questa nuova collaborazione per la televisione, e siamo entusiasti di portare i fan de Il Signore degli Anelli su un nuovo viaggio epico nella Terra di Mezzo".

Ad Amazon servono contenuti che possano avere un grosso impatto culturale sulle masse, come è successo con Game of Thrones in ambito serie TV in questi ultimi anni. C'è da dire che Il Signore degli Anelli è stato raccontato nel dettaglio da Peter Jackson all'interno di tre lunghi libri, senza contare Lo Hobbit che ha ricevuto anch'esso una trasposizione cinematografica anche se di minor popolarità. Il grande successo che ha riscosso in questi anni la storia raccontata da Tolkien potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, ed anche un'arma molto pericolosa.

Da una parte si tratta di una storia già raccontata, anche al cinema, dall'altra di un brand estremamente noto e che suscita ancora oggi particolare interesse. E c'è anche il discorso delle attese da parte degli appassionati, che su un nome come quello de Il Signore degli Anelli sono molto elevate e facili da deludere. Bezos vuole risolvere il problema andando oltre quanto già raccontato al cinema, realizzando un prequel sulle vicissitudini che abbiamo già ammirato sul grande schermo e aggiungendo alla storia caratteristiche "inedite".