Amazon Alexa arriva in UK e Germania. A presto il suo rilascio anche in Italia?

Alexa di Amazon potrebbe molto presto fare la sua apparizione anche in Italia. E' quanto possiamo desumere dal suo arrivo in Gran Bretagna e Germania di oggi. Sì perché l'assistente vocale del colosso dell'e-commerce ha iniziato finalmente la sua espansione anche in Europa e i primi paesi a beneficiarne sono stati appunto quello tedesco e quello inglese. Tutto questo però chiaramente potrebbe avere un risvolto più che positivo anche per l'Italia dove Amazon Alexa non ha mai ancora fatto la sua comparsa ma viste le ultime novità potrebbe farla molto presto.

La notizia dell'arrivo in Germania e UK di Amazon Alexa Voice Service arriva direttamente da TechCrunch anche il tutto risulta ormai più che ufficiale tramite il sito di Amazon nei due paesi sopra citati. L'assistente vocale creata da Amazon è dunque pronta a parlare tedesco e inglese e con essa chiaramente anche tutti gli utenti che acquisteranno i dispositivi come Amazon Echo o Echo Dot nei quali sappiamo bene l'assistente è presente. Il rilascio di questi è avvenuto inizialmente solo negli USA durante lo scorso 2005 quando il colosso delle vendite online ha deciso di sperimentare nuovi dispositivi per far divenire le case dei propri utenti sempre più smart.

In effetti quello che permettono di fare Echo e Echo Dot è proprio questo: interazione completa con l'utente che può chiedere informazioni ad Alexa direttamente con la voce, può chiederle di riprodurre della musica dai vari dispositivi connessi nella casa ma può anche avere il controllo, sempre vocale, delle lampade, dei ventilatori, dei condizionatori o magari anche del riscaldamento. Inutile dire come i vari Echo e Echo Dot permettano dunque di rendere la casa quanto mai "futuristica" e "robotizzata" come piace ultimamente alla nuova generazione.

Secondo le indiscrezioni l'obiettivo di Amazon è quello di raggiungere quote di mercato per questi dispositivi decisamente elevate. Parliamo infatti della volontà di superare le 10 milioni di unità distribuite entro quest'anno. Proprio da questi numeri è in qualche modo possibile capire come l'azienda di Jeff Bezos sia pronta ad ampliare la propria offerta distribuendo dunque i propri dispositivi anche in altri paesi e chissà che ciò non comporti in breve tempo anche l'arrivo in Italia di Echo ed Echo Dot.