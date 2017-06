Altoparlanti portatili potenti, impermeabili, Bluetooth, a partire da 29,99 Euro su Amazon

Da portare sotto l'ombrellone, o in gita in montagna, gli altoparlanti Bluetooth possono riempire le tue giornate di musica anche se non hai a portata di mano una presa elettrica.

Il modello VTIN con altoparlanti stereo è adesso in offerta a soli 29,99 Euro e offre una buona potenza grazie ai due speaker da 10W e radiatore passivo. È compatibile con qualsiasi smartphone attraverso la tecnologia Bluetooth 4.0 e ha anche cavo AUX IN per la connessione via cavo. Al suo interno c'è una batteria da ben 4.400 mAh per 25 ore di ascolto continuato al 70% del volume. Lo speaker VTIN è anche certificato IPX4 e resiste agli spruzzi d'acqua. In offerta per oggi anche il più elegante modello Zealot S7, con quattro altoparlanti da 26W, barra di illuminazione a LED e pannello di controllo touch. Oltre al Bluetooth troviamo anche possibilità di connessione via cavo e via micro-SD. Costa solo per oggi 49,99 Euro, con l'offerta che scadrà a fine giornata.

