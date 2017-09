Action cam Andoer AN1 4K a 59,32 euro su Cafago grazie ad un coupon

Le action camera costano parecchio e si rivolgono ad un pubblico particolarmente ricercato, ed esigente. A fianco di GoPro, Sony o Garmin, però, ci sono anche diversi produttori cinesi che puntano ad un pubblico di massa che ricerca le feature essenziali e semplicemente una qualità d'immagine soddisfacente. A questi si rivolge anche Andoer, con il modello AN1 4K che offre la risoluzione 4K Ultra HD a 24 fps ad un costo particolarmente ridotto. Oggi puoi comprare Andoer AN1 4K su Cafago al prezzo di 59,32 euro con il coupon ANKAC913. Clicca qui per l'acquisto.

Sul piano tecnico la Andoer AN1 4K è simile a molte altre action camera cinesi disponibili sul mercato. In questo caso troviamo un processore Novatek 96660 con sensore IMX078, abbinati ad un obiettivo ultra-grandangolare con campo di visione da 170°. La risoluzione massima supportata viene promossa come 4K, anche se sottolineiamo che in realtà questa viene ottenuta a 24 fps con interpolazione a partire da una risoluzione nativa di 2880x2160 pixel. Il sensore può inoltre scattare immagini ad una risoluzione di 20 MP, pari a 5120 x 3840 pixel.

L'action camera supporta diverse modalità di registrazione: Loop Recording, Time Lapse, Self-Timer, Burst Photo, Scene. C'è anche un giroscopio integrato per la stabilizzazione dei video mentre per le foto viene utilizzata una tecnologia elettronica anti-shake. Il tutto viene contornato da un display touch da 2,3" che offre un'anteprima della scena e una gestione semplificata delle varie funzionalità. Andoer AN1 4K può infine collegarsi ad uno smartphone via Wi-Fi e supporta la possibilità di collegare un microfono esterno per migliorare la resa sonora dei video registrati.

La scocca waterproof permette l'uso di questa videocamera anche sott'acqua fino ad una profondità di 30 metri, mentre in dotazione verrà proposta anche una custodia insieme ai consueti accessori pensati per questo tipo di prodotti. La videocamera può registrare anche alle risoluzioni: Quad HD a 30 fps, Full HD a 60 fps, HD a 120 fps. Integra una porta Mini USB 2.0 e un'uscita HD, oltre ad uno speaker da 0,8W a 8 Ohm. Le dimensioni sono quelle tipiche delle action camera tradizionali, c'è il supporto di una micro SD da massimo 64 GB e una batteria inclusa da 1.200 mAh.

Per maggiori informazioni visitate questa pagina, sul sito Cafago.