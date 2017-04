Action cam, 6 modelli a partire da soli 40 Euro su TomTop grazie ai nostri codici sconto

Chi fa sport estremi o avventurosi sa certamente già cos'è una action cam. Si tratta di piccole videocamere trasportabili che per mezzo di accessori di varia natura possono essere utilizzate praticamente ovunque. Il compito di un'action cam è quello di registrare video di qualsiasi tipo, meglio se movimentati, risultando il meno invasiva possibile durante le riprese e durante l'esecuzione delle manovre previste nell'attività. Le action cam possono essere applicate sul manubrio di bici e motociclette, sulla scocca di una macchina, su un casco, sul torso, sul telaio di una barca. Ma per sbrigarci possiamo dire che con il giusto accessorio possono essere applicate ovunque.

Di seguito proponiamo una selezione delle migliori action camera che oggi si trovano su TomTop ad un prezzo inferiore a 100 Euro, e che possono essere acquistate con un ulteriore sconto attraverso i coupon che vi segnaliamo di seguito.

SJCAM SJ4000 è un modello di action cam che registra alla risoluzione massima di 1920x1080 pixel a 30 fps. Per farlo sfrutta un sensore CMOS da 12 megapixel coadiuvato da un obiettivo grandangolare che offre un campo di visione da 170°. Il modello può essere utilizzato anche per registrare a 60 fps, ma a risoluzione ridotta, e supporta schede di memoria da massimo 32 GB che non sono incluse nella dotazione originale. Questo modello viene proposto sia in versione standard che con Wi-Fi integrato: la prima a soli 39,47 Euro con il coupon CSJ4000, la seconda a 51,69 Euro con codice SJ4000W.

SJCAM SJ5000 utilizza invece un sensore leggermente migliore in termini di risoluzione e caratteristiche tecniche, pari a 14 megapixel, anch'esso capace di registrare alla risoluzione Full HD. Anche in questo caso l'obiettivo offre un campo di visione da 170°, mentre il display situato lungo la parte posteriore consente di visionare in tempo reale l'inquadratura della registrazione. Il modello SJ5000 può registrare a 30 e 60 fotogrammi al secondo, in base alla risoluzione, e supporta micro-SD da massimo 32 GB. Ampia la dotazione originale. Questo modello viene venduto a 62,66 Euro con il codice CSJ5000 per la versione standard; 72,19 Euro per quella Wi-Fi.

SJCAM M20 è un modello di action cam che supporta una risoluzione più elevata della Full HD standard. Consente di registrare in 4K a 24 fotogrammi al secondo, mentre arriva a 1080p a ben 60 fotogrammi al secondo. Il tutto con un prezzo di listino molto più basso rispetto alle proposte più blasonate della concorrenza e grazie ad un sensore di produzione Sony, modello IMX206 da 16 megapixel. L'obiettivo in questo caso offre un campo di visione di 166°, mentre è prevista l'installazione di micro-SD da un massimo di 32GB. La M20 viene proposta a 74,25 Euro con il codice coupon SJCAM20.

L'ultimo modello è la SJCAM SJ5000X, anche questa compatibile con la risoluzione Ultra HD 4K a 24 fotogrammi al secondo. Questo modello può registrare in Full HD a 60 fps sfruttando un sensore CMOS da 12 megapixel, anche in questo caso di produzione Sony. L'action cam integra un display da 2 pollici e un obiettivo con campo di visione pari a 170° e sfrutta una batteria da 900 mAh. La videocamera viene corredata da tutta una serie di accessori compatibili in modo da utilizzarla al massimo delle sue potenzialità sin da subito. Il prezzo è di 87,12 Euro grazie al coupon SJ5000X.