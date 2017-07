20 anni di Ok Computer dei Radiohead: arriva la sorpresa per ZX Spectrum, ovviamente su cassetta

In quel vastissimo mondo definito "alternative rock", ma anche in quello "art rock", i Radiohead hanno saputo conquistarsi un posto di primo piano, offrendo ai milioni di fan vere e proprie perle nel corso di una carriera che dura da un quarto di secolo. Dagli esordi dell'album Pablo Honey la popolarità è cresciuta nel tempo a colpi di album memorabili; con il secondo lavoro, The Bends, la band ha conosciuto il vero successo in patria (UK, ma in seguito rivalutato anche altrove), diventando globale con quello che è ricordato come uno dei migliori album degli anni '90 ma anche di sempre in campo alternative rock, ovvero il terzo album Ok Computer, anno 1997.

Vi si trovano pezzi che hanno portato la band nell'olimpo dei big con pezzi come Lucky, Let Down, Karma Police, No surprises e la perla assoluta Paranoid Android, che di fatto è stata una di quelle "pazzie" del genio del leader Thom Yorke, che ha unito tre pezzi senza capo né coda in una sola canzone, di fatto il capolavoro della band secondo molti.

La band ha consacrato con Ok Computer quel sound che mischia strumenti tradizionali del rock ed elettronica, precorrendo - insieme ad altre band - i tempi a venire. In occasione del ventennale del fortunatissimo album ecco una trovata "alla Radiohead": nelle diverse riedizioni ne troviamo una molto particolare, Ok Computer Oknotok 1997 -2017 Boxed Edition, che include 3 dischi in vinile e una audiocassetta da 90 minuti. Sì, un'audiocassetta. Nel 2017.

Oltre al disco originale con i 12 brani ufficiali, vi si trovano 3 pezzi inediti e 8 b-sides, rimasterizzati partendo dai nastri originali, oltre a materiale vario. Vi si trova anche un libro di 104 pagine con le note di Thom Yorke riguardanti la genesi e la registrazione dell'album, uno di 48 pagine con i disegni preparatori e, appunto, una curiosa audiocassetta da 90 minuti.

Lì vi si trova del materiale che per gli appassionati è oro: sessioni di registrazione dell'album, tracce singole e tutte quelle cose che tolgono in parte il velo sul "making of", con una sorresa negli ultimi 2 minuti. Se inserito in un lettore di audiocassette collegato a un Sinclair ZX Spectrum, si carica un programma che ringrazia ("with all our love"), seguito da una sequenza di colori e caratteri colorati. Ecco come appare:

Una trovata originale e un po' folle, seppur frivola, che si aggiunge alle molte particolarità che la band ci ha regalato nel corso degli anni. Di sicuro interesse sarà il materiale inedito, su cassetta e non, che ci regalerà ulteriori perle. Buon anniversario Ok Computer.