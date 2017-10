Trident Z da G.Skill: memorie in kit da 4.266 MHz di clock

Non manca mese senza l'annuncio di nuove tipologie di kit memoria DDR4 ad elevate prestazioni in grado di operare stabilmente a frequenze di funzionamento in overclock particolarmente spinte. In questi giorni la taiwanese G.Skill ha annunciato un nuovo kit Trident Z, composto da 4 moduli DDR4 da 8 Gbytes ciascuno e capace di operare stabilmente sino alla frequenza di clock di 4.266 MHz.

Un kit di questo tipo abbina quindi una buona capacità complessiva, 32 Gbytes, ad una frequenza di clock molto elevata che è stata sino ad oggi garantita su piattaforme Intel Coffee Lake solo con configurazioni a 2 moduli.

Le memorie sono certificate per operare a questa frequenza di clock in abbinamento a timings pari a CL19-23-23-43, con una tensione di alimentazione corrispondente pari a 1.4V. Cuore di queste memorie nuovi chip memoria Samsung del tipo B, capaci di spingersi ben oltre le specifiche JEDEC che prevedono una frequenza di clock massima di 2.667 MHz per lo standard DDR4.

Dal punto di vista estetico le memorie riprendono le linee guida dei modelli Trident già in commercio, con una placca di dissipazione termica che ricopre completamente il modulo memoria e un LED RGB integrato nella parte superiore così da adattarsi al profilo cromatico scelto per illuminare l'interno del proprio case.

Le memorie saranno disponibili in vendita dal mese di dicembre, ad un listino che non è stato ancora comunicato.