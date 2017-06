Samsung SSD 512GB 960 PRO M.2 per gli alti carichi di lavoro a soli 309,99 su ePrice

In informatica un disco allo stato solido, denominato solitamente SSD, è una tipologia di dispositivo di memoria di massa basata su semiconduttore, che utilizza memoria allo stato solido per l'archiviazione dei dati, anziché supporti di tipo magnetico come nel caso dell'hard disk classico. Tali memorie hanno permesso negli ultimi anni di velocizzare i tempi di caricamente dei vari sistemi operativi di laptop o di PC riuscendo anche ad aumentare l'efficienza del prodotto in questione soprattutto durante sessioni impegnative. Tra i migliori SSD di certo quelli Samsung possono dire la loro soprattutto per rapporto qualità prezzo. In questo caso su ePrice, noto portale di e-commerce, è possibile trovare il Samsung SSD 960 PRO M.2 da 512GB con interfaccia PCI Express 3.0. Puoi comprarlo cliccando qui su ePrice.

Gli SSD della serie 960 PRO, sono realizzati per rispondere al meglio ad alti carichi di lavoro e alle applicazioni più pesanti. Ideali per high-end PC e workstation. Soprattutto gli SSD di questa serie hanno un’architettura V-NAND TLC a 48 livelli e sono in fattore di forma M.2. L'interfaccia NVMe supporta PCIe di terza generazione a 4 lane, offrendo quindi una larghezza di banda migliorata e una latenza ridotta rispetto agli SSD SATA. Proprio per questo le perfomance di questi SSD Samsung risultano davvero eccellenti con velocità di lettura/scrittura sequenziale fino a 3.500/2.100 MB/s e velocità di lettura/scrittura random fino a 440/360K IOPS.

Interessante notare come Samsung permetta all'utente di utilizzare il software Magician tale da poter controllare, monitorare ed ottimizzare le performance del drive. Magician offre un controllo del firmware personalizzato e funzionalità aggiuntive pensate su misura per l'utente. Inoltre è in grado di aggiornare automaticamente il firmware, garantendo performance sempre ottimali all'utente finale. Da non sottovalutare anche la funzione DTG (Dynamic Thermal Guard) che che permette di proteggere i dati e garantire una capacità di risposta ottimale della memoria sulla macchina.

