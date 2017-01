microSD SanDisk da ben 200GB in offerta a soli 62,99 Euro: è di gran lunga il prezzo migliore del web

Una microSD può essere sempre utile, ed è per questo che vi consigliamo di dare un'occhiata all'offerta Amazon attualmente attiva. Il portale offre l'ottimo modello SanDisk Ultra UHS-I Classe 10, con adattatore SD, al prezzo di 62,99 euro. Si tratta al momento in cui scriviamo del prezzo migliore del web, e di un'ottima occasione per avere lo spazio d'archiviazione di un SSD o di un hard-disk vecchia scuola nello spazio di un'unghia. Può essere installata su smartphone e tablet, qualora fosse supportato lo standard microSDXC, ed anche su personal computer grazie all'adattatore SD offerto in dotazione. Impermeabile, resistente agli urti e ai raggi X, la microSD di SanDisk consente di portare sempre con sé 200GB di roba.

Capacità 200 GB

Velocità di trasferimento fino a 90 MB/s

Classe 10 per registrazione e riproduzione di video Full HD

Ideale per smartphone e tablet Android e fotocamere a ottiche intercambiabili

Impermeabile, resistente agli urti e ai raggi X

La prima scheda di memoria microSD da 200GB

Continua senza interruzione a scattare foto, salvarle e condividerle

Trasferisci fino a 1200 foto in un minuto