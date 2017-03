MicroSD in offerta su Amazon: Samsung, Lexar e Toshiba ai migliori prezzi

Ecco una breve rassegna di MicroSD che abbiamo ritenuto interessanti, proposte da Amazon in occasione della Storage Week. Ricordiamo che i modelli proposti vengono commercializzati con l'adattatore che le trasforma in SD. Si possono quindi utilizzare non solo come espansione memoria per smartphone, tablet e action cam, ma anche nelle normali macchine fotografiche.

Lexar offre questo modello (velocità in lettura fino a 95MB/s) a 14,49 Euro, un ottimo prezzo considerato il taglio da 32GB e la qualità offerta.

Toshiba Exceria è un modello del tutto simile per qualità e prestazioni (velocità di lettura fino a 90MB/s): in questo caso però i modelli in offerta sono nei tagli da 64GB (25,32€) e ben 128GB (44,99€).

Chiudono la rassegna le sempreverdi Samsung EVO. Costano un po' meno, ma sono anche meno performanti: 48MB/s in lettura e scrittura. 14,99 Euro per la 32GB, 23,15 Euro per la 64GB.