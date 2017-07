Memorie RAM DDR4 a partire da 72 Euro: ecco la selezione su ePRICE

Scheda madre, CPU e RAM sono le componenti più importanti di un computer, le prime che vanno scelte e quelle che formano le "fondamenta" del sistema. Sulla loro base vengono scelte le altre caratteristiche, compatibilmente con le esigenze dell'utente e la destinazione d'uso del computer. Negli ultimi anni, complice anche l'abbattimento dei prezzi delle RAM di taglio più elevato, c'è stata una tendenza ad esagerare con i quantitativi installati sui vari sistemi, e questo non è ovviamente un male. Per sfogliare la selezione di memorie RAM DDR4 di ePRICE clicca qui.

Per sfogliare la selezione di memorie RAM DDR4 su ePRICE >>CLICCA QUI<<

RAM è l'acronimo di Random Access Memory, che letteralmente in italiano si traduce in memoria ad accesso casuale. Serve ad immagazzinare tutte le informazioni attualmente in uso dal computer, dal SO e dalle applicazioni aperte o eseguite in background e, naturalmente, maggiore è il quantitativo e superiori saranno le performance in multitasking del computer. Le memorie possono essere più o meno veloci ei modelli con i chip migliori sono particolarmente indicati per i sistemi destinati ad overclock pesanti per l'ottenimento delle migliori performance.

Nel 2002 sono state annunciate le prime memorie DDR SDRAM, caratterizzate da una larghezza di RAM doppia rispetto alle semplici SDRAM perché possono gestire i dati sia sul fronte di salita che su quello di discesa del ciclo di clock. Negli anni gli standard si sono evoluti, principalmente per indicare un aumento nella velocità dei moduli, fino al 2011 quando è stato lanciato il primo modulo DDR4, l'ultimo standard attualmente disponibile. I moduli DDR4 sono incompatibili con i precedenti standard, per via delle diverse tensioni elettriche ed altri fattori.

Prima di acquistare un modulo DDR4 consigliamo pertanto di verificare la lista di compatibilità della propria scheda madre e della propria CPU (gli ultimi modelli sono di solito compatibili). Rispetto alle memorie DDR3, le DDR4 offrono maggiore densità, tensione inferiore e maggiore velocità di trasferimento dei dati: possono operare nativamente a 1,2V con frequenze comprese fra 1.600 e 3.200 MHz. ePRICE offre una nutrita selezione di memorie RAM DDR4 con prezzi a partire da 71,98 Euro per un modulo singolo da 8 GB, e 84,99 Euro per il kit meno costoso.

Se volete consultare l'intera selezione di memorie RAM DDR4 (kit inclusi) del portale di e-commerce vi invitiamo a cliccare su questo link.