Memorie GDDR6 in arrivo, per schede video sempre più veloci

E' ora previsto per la fine del 2017 il debutto della prossima generazione di memorie DDR per schede video ad elevate prestazioni. Ci riferiamo allo standard GDDR6, per il quale Micron anticipa i tempi rispetto alle iniziali previsioni di inizio 2018.

Queste nuove memorie permetteranno di raggiungere un livello di bandwidth per pin pari a 16 GB/s, un dato in netto incremento rispetto ai 10 GB/s di cui sono capaci le memorie GDDR5X attualmente utilizzate per alcune delle schede video top di gamma presenti in commercio. A titolo di confronto le più veloci memorie GDDR5 in commercio operano con una bandwidth di 8 GB/s, pari quindi alla metà delle future memorie GDDR6.

Lo standard GDDR6 andrà ad affiancarsi a quello HBM2, High Bandwidth Memory di seconda generazione, che viene utilizzato da NVIDIA per le proposte video top di gamma basate su GPU GP100 e che è stato scelto da AMD per l'abbinamento con le GPU della famiglia Vega di prossima generazione.

Oltre ad un aumento della bandwidth, quindi delle prestazioni velocistiche assolute, le nuove memorie offriranno anche una riduzione dei consumi quantificata in circa il 20%. Caratteristiche di questo tipo rendono le memorie GDDR6 candidate ideali per l'utilizzo in sistemi notebook e più in generale in tutti quegli ambiti di utilizzo nei quali i consumi complessivi devono essere tenuti sotto controllo.