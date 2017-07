La crescita dei prezzi delle memorie inizierà a rallentare solo a fine anno

Le vendite di memorie DRAM e NAND flash dovrebbero raggiungere nuove vette nel 2017 pur nel bel mezzo di una generale scarsità nell'offerta. Nel corso della seconda metà dell'anno, verso la parte finale de 2017, la forte crescita dei prezzi medi di vendita registrata fino ad ora andrà rallentando.

La società di analisi IC Insights osserva che i prezzi medi di vendita delle memorie DRAM incrementeranno del 63% rispetto allo scorso anno, mentre per le memorie NAND si parla di una crescita dei prezzi del 33%. Questi livelli di prezzo sono i più alti mai registrati per entrambe le tipologie di memorie.

Secondo la società di analisi il picco di crescita (attenzione: di crescita, non di valore assoluto) si è avuto nel quarto trimestre del 2016, ma il trend al rialzo continuerà almeno fino al terzo trimestre prima di invertirsi nell'ultimo quarto dell'anno segnalando il termine del rialzo ciclico.

Le spese per capitali delle società impegnate nel mercato delle memorie (Samsung, SK Hynix, Micron, Intel, Toshiba) saranno tutte indirizzate verso le memorie flash e in significativa crescita nel 2017, con la maggior parte degli investimenti indirizzate verso la tecnologia 3D NAND. Nei prossimi anni tutti le realtà del settore andranno infatti ad incrementare la capacità produttiva per questo genere di memorie e nuove realtà cinesi faranno verosimilmente l'ingresso sul mercato, con la verosimile prospettiva di una disponibilità ben superiore alla domanda.

La forte crescita dei prezzi medi di vendita attesa sia per le memorie DRAM, sia per le memorie NAND significa che il giro d'affari generato da entrambe è destinato a crescere a livelli record nonostante per le memorie DRAM si prevedano volumi di consegne in calo e per le memorie NAND in crescita solamente del 2%.