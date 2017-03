G.Skill presenta kit memorie certificate per le CPU AMD Ryzen

Il debutto dei processori AMD della serie Ryzen 7 ha dirette implicazioni sull'intero ecosistema dei componenti hardware. Queste CPU utilizzano infatti schede madri dotate di socket AM4, differenti da quelle socket AM3+ abbinate ai processori FX di precedente generazione.

Non solo: cambiano anche le memorie, ora in standard DDR4 quindi unificate rispetto a quanto proposto da Intel con le proprie soluzioni appartenenti alle piattaforme socket LGA 1151 e socket LGA 2011-v3.

G.Skill, azienda taiwanese impegnata nella produzione di memorie per utenti appassionati e per overclockers, ha annunciato nuovi kit delle famiglie Flare X e FORTIS specificamente indirizzate all'abbinamento con sistemi basati su processori AMD Ryzen.

G.Skill segnala di aver portato queste memorie in un kit a 4 moduli, ciascuno dalla capacità di 16 Gbytes, alla frequenza di clock di 3.200 MHz con timings pari a 14-14-14-34 CR1. Altre memorie sono state portate in overclock sino alla frequenza di clock di 3.466 MHz, in abbinamento in questo caso a timings pari a 16-16-16-36 CR1 con capacità di 8 Gbytes per ciascun modulo memoria.

Le memorie FORTIS sono disponibili in versioni con frequenze di clock di 2.133 MHz e 2.400 MHz, in versioni sino a 64 Mbytes di capacità per kit a 4 moduli con tensione di alimentazione di 1.2V. I modelli Flare X sono disponibili nelle stesse versioni, con l'aggiunta delle due versioni a 3.200 MHz e 3.466 MHz di clock in declinazioni la prima sino a 64 Gbytes per kit a 4 moduli e la seconda sino a 32 Gbytes sempre per kit da 4 moduli.