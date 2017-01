Vecchi dissipatori e CPU AMD Ryzen

Il debutto delle prime CPU AMD della famiglia Ryzen si avvicina, e come abbiamo visto in questi giorni non mancano annunci legati a nuove schede madri socket AM4 e all'ecosistema complessivo che caratterizzerà queste nuove proposte. Tra i componenti richiesti dai nuovi sistemi troviamo anche i sistemi di raffreddamento, tanto ad aria come a liquido.

AMD ha specificato come il cambio di socket rispetto alle precedenti generazioni di processore abbia necessariamente richiesto uno spostamento dei fori presenti sulla scheda madre, attraverso i quali viene fissato il sistema di raffreddamento alla CPU e alla motherboard. Questa modifica rende incompatibili i sistemi di raffreddamento che utilizzano questi fori per ancorarsi alla scheda madre, come lo sono buona parte dei kit ad aria di fascia alta e quelli basati su raffreddamento a liquido.

I produttori di dissipatori e kit a liquido possono però facilmente rendere compatibili le proprie proposte già in commercio semplicemente fornendo adattatori per i nuovi fori della scheda madre. Alcune aziende hanno già comunicato di voler supportare i propri clienti, fornendo gratuitamente un kit di upgrade a coloro che avranno acquistato un processore della famiglia Ryzen.

Queste modifiche riguardano le soluzioni che sfruttano i 4 fori della scheda madre presenti attorno al socket, ma non si applicano a quei dissipatori più tradizionali che invece sono basati su una clip attaccata ai perni plastici presenti sui due lati del socket. In questo caso la distanza non cambia rispetto alle proposte di precedente generazione pertanto i precedenti dissipatori di questo tipo per CPU AMD possono essere utilizzati anche con i nuovi modelli Ryzen.