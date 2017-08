Un kit a liquido da Enermax specifico per CPU Ryzen Threadripper

Il debutto commerciale dei primi processori AMD della famiglia Ryzen Threadripper avverrà ufficialmente quest'oggi, e con esso assisteremo al lancio di varie soluzioni destinate a venir utilizzate in sistemi basati su queste CPU. Un esempio di questo viene da Enermax, che ha annunciato due nuove soluzioni di raffreddamento all in one specifiche per le CPU Threadripper.

In particolare i nuovi modelli della famiglia Liqtech TR4 CLC sono caratterizzati da un waterblock che ha uno sviluppo ben superiore alla media così da meglio adattarsi alle particolari dimensioni delle CPU Ryzen Threadripper. Una base più ampia quindi, meccanicamente crediamo non compatibile con i socket degli altri processori desktop in commercio ma in grado di assicurare completo contatto con la placca di dissipazione termica montata sulle nuove CPU AMD.

I due modelli vengono proposti in versioni con radiatore da 240 e 360 millimetri, ciascuno abbinato rispettivamente a 2 e 3 ventole da 120 millimetri ciascuna. Il modello più grande è dichiarato da Thermaltake essere capace di dissipare sino a 500 Watt di potenza, valore che dovrebbe permettere di operare in tutta tranquillità con processori Ryzen Threadripper fortemente spinti in overclock

I due modelli saranno disponibili in commercio per la fine del mese, ad un listino pari a 129,99$ per la versione con radiatore da 240 millimetri e di 149,99$ per quella con radiatore da 360 millimetri.