Un bug per Ryzen in abbinamento a Linux, ma AMD è al lavoro

Nel corso degli ultimi giorni sono emerse informazioni su un possibile bug che interessa i processori AMD di ultima generazion basati su architettura Zen: ci riferiamo pertanto ai modelli Ryzen, ma non a quelli Ryzen Threadripper e EPYC che non sono afflitti da questa limitazione.

Grazie ad alcuni test eseguiti dal sito web Phoronix, specializzato nell'analisi di hardware con riferimento all'utilizzo con sistema operativo Linux, è emersa una potenziale causa di blocco dei processori Ryzen nell'utilizzo di sessioni di compilazione parallele quando viene utilizzata la tecnologia SMT. Il compilatore gcc può sfruttare tutti i core a disposizione per le proprie elaborazioni, al punto che anche una singola compilazione può avvantaggiarsi dei 16 threads accessibili con i processori Ryzen 7.

Eseguendo 4 compilazioni in parallelo, scenario di fatto non utilizzato da nessun utente, i processori Ryzen manifestano in alcuni casi un malfunzionamento atipico: sono infatti generate delle segmentation faults, note anche come segfaults, che portano le applicazioni a crash. Questo non si verifica sempre ma solo in alcuni casi, senza che possa venir evidenziata una precisa sequenza che porti il bug a manifestarsi. Non c'è neppure un legame diretto con il tipo di scheda madre che è utilizzata con i processori Ryzen, in quanto con modelli di diverse aziende si è manifestato questo tipo di comportamento.

AMD ha confermato di aver evidenziato al proprio interno il bug e di essere al lavoro con i clienti interessati per risolverlo. E' ipotizzabile che questo possa avvenire con un aggiornamento del firmware del processore, da aggiornare attraverso update dei bios delle schede madri compatibili con le soluzioni Ryzen. Più di tutto è interessante che questo tipo di limitazione non sia presente, secondo i test interni di AMD, con le soluzioni Ryzen Threadripper e con quelle EPYC: per via del maggior numero di core integrati è presumibile che possano essere queste le piattaforme utilizzate per eseguire più elaborazioni in parallelo

E' bene rimarcare come questo tipo di scenario di utilizzo dei processori AMD Ryzen sia ben lontano da quello che un utente Linux possa in qualche modo utilizzare su base giornaliera. Eseguire in parallelo 4 processi di compilazione è di fatto niente altro che un forte stress test per l'intera piattaforma e non qualcosa che un utente sia tipicamente portato a fare. AMD è in ogni caso al lavoro per risolvere questa limitazione attraverso, presumibilmente, l'aggiornamento del firmware della CPU indicato poco sopra.