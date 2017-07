TSMC registra le prime vendite a 10nm, e guarda già al futuro dei 7nm e 5nm

I prodotti a 10 nanometri compaiono per la prima volta nei bilanci di TSMC: la fonderia taiwanese ha infatti presentato i risultati del secondo trimestre dell'anno, con i prodotti realizzati con processo a 10 nanometri che costituiscono l'1% del fatturato trimestrale complessivo. Nel secondo trimestre dell'anno la società ha registrato un fatturato di 213,86 miliardi di dollari taiwanesi, pari a circa 7 miliardi di dollari USA.

Il co-CEO Mark Liu ha dichiarato: "Prevediamo che il fatturato del terzo trimestre cresca del 15,7% su base trimestrale. La crescita è trainata da una rapida ascesa dei prodotti mobile a 10 nanometri". Per quanto riguarda l'intero 2017 la società ha confermato un previsione di crescita tra il 5% ed il 10%.

La fonderia taiwanese ha buone probabilità di assistere ad un'impennata delle vendite dei chip a 10 nanometri nel corso della seconda metà dell'anno, poiché sarà proprio questo nodo tecnologico ad essere utilizzato per la produzione del processore Apple A11, destinato ad equipaggiare l'iPhone 8 della casa californiana. Secondo TSMC il giro di affari proveniente dai prodotti a 10nm potrebbe andare a costituire fino al 10% del fatturato della seconda metà dell'anno.

Guardando al futuro TSMC afferma di essere in anticipo rispetto al previsto per quanto riguarda le rese della produzione a 7 nanometri, che dovrebbe accelerare significativamente nel corso del 2018. La società ha deciso di utilizzare la litografia EUV per alcuni degli strati del processo a 7nm, anche se non ha voluto rivelare dettagli più precisi. La compagnia pensa inoltre di approntare un nodo 7nm+ per offrire ai clienti una strada più semplice per la migrazione dopo i 7 nanometri. Attualmente TSMC ha già 30 tape-out per prodotti a 7nm (ovvero le maschere pronte per la produzione dei chip).

Proseguendo oltre TSMC si aspetta di poter arrivare alla produzione commerciale a 5 nanometri nel corso del primo trimestre del 2019.