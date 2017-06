Tre schede Radeon Vega e AMD Ryzen Threadripper 1920 compaiono in Rete: i primi dettagli

AMD Ryzen Threadripper 1920 sarebbe il nome di un processore dotato di 12 core della nuova linea di processori Threadripper, secondo quanto comunicato da videocardz.com. La testata ha pubblicato anche alcuni dettagli sulle schede video della tanto attesa serie Radeon Vega.

A destare particolare interesse è il possibile nome della CPU AMD Ryzen Threadripper: come precedentemente ipotizzato, i processori della gamma HEDT di AMD sarebbero caratterizzati dalla nomenclatura 19XX - nel caso specifico 1920. Stando a quanto emerso, dunque, la casa di Sunnyvale utilizzerebbe i numeri fino al 1800 per la sua serie mainstream, e dal 1900 al 1999 per la serie enthusiast. Questo ricorda la prima generazione di processori Core iX di Intel, in cui i processori mainstream erano identificati dalle cifre 3XX fino a 8XX, mentre i modelli della gamma enthusiast utilizzavano le cifre 9XX.

Il Ryzen Threadripper 1920 sarebbe un processore a 12 core e 24 thread, con una frequenza di clock di base di 3.2 GHz; la frequenza di clock in turbo non è nota. Il processore è stato avvistato su un sistema Alienware, ma non si tratterebbe di un campione di pre-produzione (engineering sample), dunque con probabili differenze rispetto ai modelli che arriveranno effettivamente sul mercato, bensì della versione finale. Nuovi dettagli emergeranno sicuramente nel corso delle prossime settimane, con l'avvicinarsi del lancio ufficiale.

Nuove informazioni sono emerse anche circa le nuove AMD Radeon Vega, attese al debutto nel corso del mese nella forma delle Radeon Vega Frontier Edition. Già dalla presentazione Apple di qualche giorno fa si era potuto estrapolare che saranno almeno due le fasce in cui saranno divise le schede della gamma Pro, poiché la fascia più alta sarà dotata di 64 unità di elaborazione e quella subito inferiore avrà invece 56 unità di elaborazione. Sono previsti modelli con 8 GB di VRAM e sarebbero allo studio anche versioni con 16 GB.

Ben tre sono gli engineering sample avvistati, di cui uno con 8 GB di VRAM e due con 16 GB. Nel primo caso la GPU avrebbe frequenza di clock di 1500MHz, mentre negli altri due aumenterebbe a 1600 MHz. La frequenza della memoria sarebbe di 925 MHz nel caso del modello da 8GB e di uno da 16 GB, mentre il secondo ha invece frequenza di 945 MHz. Questo fa presupporre che il primo possa essere una versione superata, dato che la bandwidth è di 474 GB/s nel primo caso e di 484 GB/s nel secondo - dato più vicino ai 480 GB/s dichiarati da AMD per la Founders Edition. È interessante notare, però, come la scheda con 8 GB di VRAM abbia 474 GB/s di larghezza di banda, contro i 400 GB/s dichiarati durante la presentazione delle Radeon Vega Pro utilizzate sul nuovo Apple iMac Pro: questo dato farebbe supporre che si tratti d'una scheda destinata al gaming, il cui lancio è previsto per luglio.