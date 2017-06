Tra fine luglio e i primi di agosto il debutto delle CPU AMD Ryzen Threadripper?

Nelle scorse settimane, prima con il proprio Financial Analyst Day e in seguito al Computex 2017 di Taipei, AMD ha annunciato la prossima generazione di processori destinati ai sistemi desktop HEDT. parliamo di Ryzen Threadripper, proposte che implementeranno un massimo di 16 cores nelle versioni più potenti.

AMD ha indicato l'estate quale periodo di debutto delle proposte Ryzen Threadripper, e sono emerse online due indicazioni che potrebbero fornire un riferimento temporale più preciso. Il primo viene dal sito KitGuru, che cita fonti vicine ad AMD segnalando il periodo attorno al 10 agosto quale quello di lancio ufficiale sul mercato di queste proposte. Un debutto ad agosto verso la metà del mese può sembrare molto strano per una nazione come l'Italia, visto che questo mese è da sempre considerato quello delle vacanze. Così non è a livello globale, con luglio che viene in genere preferito per le vacanze e con l'agosto che soprattutto dalla seconda metà vede le attività tutte a pieno regime.

Una seconda ipotesi è invece legata all'annuncio di Dell della giornata di ieri. L'azienda americana ha infatti annunciato che i sistemi Alienware Area-51 Threadripper edition debutteranno il prossimo 27 luglio. Dell non ha chiarito se da questa data inizieranno le consegne, o se da quel giorno sarà possibile procedere all'ordine del sistema con consegna più avanti nel corso dell'estate: la cosa può fare differenza, in quanto questo potrebbe confermare la data del 27 luglio come quella di lancio di questi processori o se questa avverrà nelle settimane a seguire.

E' indubbio che il lancio dei sistemi Ryzen Threadripper richiederà molto lavoro da parte di AMD oltre che dai partner produttori di schede madri. Questi ultimi hanno mostrato al Computex di Taipei varie schede madri basate su chipset AMD X399 compatibili con i nuovi processori, ma il processo di finalizzazione di una nuova piattaforma richiede sempre un lavoro di ottimizzazione molto preciso e quindi tempi che non sono nell'ordine dei pochi giorni.

Queste indiscrezioni fanno anche ipotizzare che il debutto dei primi sistemi Ryzen Threadripper avverrà ben prima di quello delle proposte Intel Core-X, CPU destinate ai sistemi HEDT di nuova generazione con versioni sino a 18 core. Intel ha ufficialmente confermato in questi giorni come le declinazioni a 12 core debutteranno ad agosto, mentre bisognerà attendere sino a ottobre per vedere in commercio i processori Core i9 con 14, 16 e 18 core.