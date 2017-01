Tecnologia HyperThreading per le CPU Pentium Kaby Lake

Le prime CPU Intel della famiglia Pentium basate su architettura di nuova generazione Kaby Lake vedranno per la prima volta integrato il supporto alla tecnologia HyperThreading. Queste CPU, con architettura dual core, potranno quindi gestire sino ad ujn massimo di 4 threads in parallelo in modo speculare a quanto offerto da Intel con le CPU della famiglia Core i3.

A differenziare questi modelli troveremo sicuramente le frequenze di clock, superiori per le declinazioni Core i3 visto il posizionamento di prezzo; per le CPU Pentium dobbiamo anche segnalare l'assenza del supporto alle memorie ECC, caratteristica poco utile in sistemi desktop ma che può rivelarsi interessante per l'utilizzo di CPU di questo tipo all'interno di soluzioni NAS o per piccoli server domestici.

Al momento attuale queste sono le versioni di processore Pentium che sono apparse online su Intel ARK, il database interno dell'azienda americana.

Tutti questi processori sono dotati di GPU integrata: il modello Intel HD Graphics 610 IGP è adottato per le proposte Pentium G4560 e Pentium G4560T, mentre la versione Intel HD Graphics 630 è adottata dalle altre declinazioni di processore. I prezzi ufficiali partono da un massimo di 86 dollari, per scendere sino a 64 dollari: si trattaq quindi di proposte che possono trovare ampio spazio di utilizzo in sistemi desktop di fascia economica ma non per questo poco potenti.