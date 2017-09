Tecnologia a 12nm per le future CPU e GPU di AMD per il 2018

AMD prepara il debutto di nuove versioni di processore Ryzen e schede video Vega per le quali verrà adottata una nuova tecnologia produttiva più sofisticata rispetto a quellw a 14 nanometri ora in uso. La notizia è emersa in occasione della GlobalFoundries Technology Conference, tenutasi nei gironi scorsi a Santa Clara.

La nuova tecnologia sarà quella a 12 nanometri di tipo LP, il cui debutto con i primi sample in produzione è atteso per il primo trimestre del 2018. Grazie a questo nuovo processo AMD potrà rendere disponibili, nel corso del 2018, la seconda generazione di processori Ryzen e GPU Vega.

Queste nuove versioni non saranno però quelle indicate in precedenza da AMD con i nomi di Zen 2 e Navi: queste saranno nuove architetture, rispettivamente per CPU e GPU, evoluzioni di quelle Zen e Vega ma costruite con tecnologia produttiva a 7 nanometri. Lo stesso processo produttivo verrà utilizzato anch per le successive evoluzioni: Zen 3 è il nome utilizzato per quella CPU mentre un più generico codename "Next Gen" è quello utilizzato per la GPU che prenderà il posto di quella Navi. La roadmap AMD indica per queste due famiglie di prodotti un tempo di lancio durante l'anno 2020, con processo indicato con il nome di 7nm+ e che dovrebbe rappresentare una evoluzione di quello a 7nm utilizzato dai predecessori.

AMD, quindi, proporrà nel corso del 2018 nuove CPU e GPU basate sulle architetture attualmente in commercio, presumibilmente senza significativi cambiamenti architetturali in quanto questi arriveranno con Zen 2 e Navi. Il nuovo processo a 12nm di tipo LP dovrebbe però permettere di contenere le dimensioni dei die a parità di caratteristiche, riducendo i consumi e lasciando spazio a frequenze di clock più elevate.