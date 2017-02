Sono i processori Kaby Lake-X gli anti Ryzen di Intel?

Nella giornata di ieri abbiamo riportato, con questa notizia, alcune informazioni su due differenti processori Intel della famiglia Core che l'azienda americana potrebbe presentare sul mercato a breve quali alternative alle proposte AMD della famiglia RyZen, attese in commercio a partire dal mese di marzo.

Ci riferiamo ai modelli Core i7-7740K e Core i5-7640K, dei quali sono emerse nuove informazioni più specifiche. Queste CPU sarebbero basate su architettura nota con il nome in codice di Kaby Lake-X, differenti da quelle Kaby-Lake S attualmente in commercio in quanto basate su socket LGA2066 di nuova generazione e non pensate quindi per l'abbinamento con schede madri basate su socket LGA 1151.

Questi processori manterranno controller memoria dual channel, in grado di spingersi sino alla frequenza di clock di 2.666 MHz in modo ufficiale utilizzando un singolo modulo memoria per ogni canale. La cache integrata sarà pari a 8 Mbytes oppure 6 Mbytes a seconda della versione, mentre il TDP complessivo sarà pari a 112 Watt. Queste CPU saranno dotate di moltiplicatore di frequenza sbloccato verso l'alto e sprovviste di GPU integrata, a differenza delle altre CPU della famiglia Kaby Lake-S.

Di fatto questi processori saranno basati sulla stessa piattaforma delle CPU Intel Skyake-X, quindi quella basata su chipset Intel X299 attesa al debutto nel corso della metà dell'anno. Intel introdurrà con le CPU Kaby Lake-X alcune migliorie in termini di piattaforma, mantenendo di fatto invariate le caratteristiche tecniche di base delle CPU rispetto a quelle Core con architettura Kaby Lake al momento presenti in commercio. Il consumo superiore è legato all'incremento nelle frequenze di clock, che sarà però nel complesso contenuto con aumenti pari a 100 MHz e 200 MHz per i due modelli.

Resta a questo punto da capire quando Intel renderà disponibili questi nuovi processori, che saranno necessariamente accompagnati a nuove schede madri. La tempistica di lancio per i modelli basati su chipset Intel X299 è il secondo trimestre e tendiamo a ritenere che Intel manterrà tale decisione, di fatto giungendo sul mercato almeno un mese dopo il lancio delle prime versioni di processore AMD della famiglia Ryzen.