Samsung: processo produttivo a 8nm è già pronto: i primi esemplari in arrivo nel 2018

Il futuro dei processori per smartphone è già realtà. Samsung ha infatti certificato già il nuovo SoC realizzato con un processo produttivo a 8nm che equivale a dire una CPU capace di ridurre ancora di più le dimensioni ma soprattutto di aumentare le prestazioni non andando ad inficiare sulla batteria e sulla richiesta energivora. Il nuovo processore di Samsung ha passato tutte le certificazioni del caso e sarà messo in produzione già il prossimo anno.

Tecnicamente il nuovo processo a 8nm non fa altro che evolvere il già performante SoC realizzato con processo produttivo a 10nm visto quest'anno in alcuni smartphone dell'azienda ma anche della concorrenza. L'evoluzione di quest'ultimo permette di sfruttare la litografia DUV ossia ridurre addirittura del 10% le specifiche dimensionali del processore di pari passo con il consumo energetico che dunque richiederà meno batteria nei dispositvi mobile. Samsung nell'ufficializzare la cosa non rivela se tecnicamente l'evoluzione del nuovo processore impieghi alcune tecnologie già viste con il SoC a 10nm anche se in questo caso potrebbe averle integrate con le nuove per mantenere bassi i costi di produzione e quindi anche quelli di vendita successiva.

Chiaramente l'arrivo del nuovo processore a 8nm amplierà ancora una volta il suo utilizzo nel mondo dei dispositivi. In questo caso non parliamo più solamente di una componente utilizzata esclusivamente per gli smartphone ma anzi vi saranno estensioni anche per i tablet come anche reti e server personalizzati dai clienti. Oltre a Samsung anche Qualcomm sembra essere pronta ad adottare una soluzione simile con processori 8LPP i quali potranno fare la loro prima comparsa sul mercato nei dispositivi tecnologici già dal prossimo anno con le nuove generazioni degli smartphone top di gamma.