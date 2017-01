Samsung inizia a sviluppare i chip a processo produttivo a 7nm

Lo sviluppo di nuovi processori per i dispositivi mobile di fascia alta dei prossimi anni è già iniziato. E' quanto ha dichiarato Samsung durante una conferenza stampa in cui ha confermato l'inizio della produzione di chip a 7 nanometri che vedranno il loro utilizzo durante il prossimo 2018. TSMC aveva anticipato il colosso asiatico dichiarandone agli inizi di questo 2017 la già avviata produzione dei primi chip con il nuovo processo produttivo.

Samsung ha dunque voluto replicare a tale dichiarazione tramite il proprio capo della divisione Semiconduttori il quale ha affermato come in azienda abbiano già iniziato le prime preproduzioni su chip di nuova generazione. Lo sviluppo di questi nuovi processori con processo produttivo a 7nm risulta quanto mai difficile ed impegnativo anche se l'azienda ha sempre raggiunto alti livelli nella produzione dei chip per dispositivi mobile ed anche in questo caso farà altrettanto.

Sappiamo bene come le ultime conquiste a livello tecnologico proprio sulla produzione dei processori per smartphone e tablet abbiano permesso di ottenere chip con processi produttivi a 10nm ed è chiaro che passare a quelli da 7nm significa ridurre ancora di più le dimensioni finali del processore cercando addirittura di migliorare chiaramente le prestazioni andando a non intaccare il consumo ma anche le temperature di utilizzo. Il tutto però dovrà essere realizzato mantenendo gli standard di sicurezza ma non solo visto che anche i costi di produzione dovranno continuare ad essere mantenuti ai livelli attuali per non dover aumentare il prezzo del prodotto finale già decisamente elevato.

I nuovi processori dunque vedranno la luce solo agli inizi del prossimo 2018 in concomitanza con le uscite dei vari iPhone 2018 di Apple e dei Galaxy S9 di Samsung. Nel frattempo quello che ci si attende è l'arrivo del nuovo Galaxy S8 con chip a 10nm realizzato anche da Qualcomm proprio come quello che dovrebbe giungere a fine anno con Apple ed il suo nuovo iPhone 8 grazie alla produzione di TSMC.