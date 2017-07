Ryzen 3 in vendita su ePRICE: consegna e ritiro gratuiti

Proprio nel corso della giornata di ieri, giovedì 27 luglio 2017, AMD ha completato la famiglia di processori desktop immettendo sul mercato i nuovi processori di fascia entry-level Ryzen 3. Si tratta di processori quad-core disponibili per ora in due versioni: Ryzen 3 1300X e Ryzen 3 1200 che si differenziano fondamentalmente per la frequenza operativa di base, 3,4GHz il primo e 3,1GHz il secondo, e per quella in odalità Turbo con Ryzen 3 1300X che arriva a 3,7GHz e Ryzen 3 1200 che si spinge fino a 3,4GHz.

Ryzen 3 è già disponibile in commercio: si può acquistare da ePRICE

Non si è trattato di un lancio "su carta" in quanto i processori sono già disponibili sul mercato. Per esempio presso ePrice è già possibile acquistare i due nuovi processori fin da oggi, con la consegna prevista per la giornata di martedì 1 agosto.

In particolare il processore AMD Ryzen 3 1200 è disponibile al prezzo di 129,99 Euro (6 euro in meno rispetto al listino ufficiale AMD) e può essere ritirato gratuitamente nei punti di ritiro convenzionati, mentre il processore AMD Ryzen 3 1300X è proposto al prezzo di 155,99 Euro (circa 10 euro in meno rispetto al listino ufficiale), per il quale invece è prevista la consegna a domicilio gratuita.