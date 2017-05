Qualcomm prepara il debutto di un nuovo SoC: Snapdragon 660

Qualcomm è al lavoro per introdurre ufficialmente la prossima settimana Snapdragon 660, nome che indica il proprio futuro SoC per dispositivi mobile destinato all'utilizzo in sistemi mobile di fascia media. L'azienda ha confermato l'evento in questi giorni, mandando inviti ai media cinesi per la partecipazione per una conferenza che si terrà il giorno 9 maggio a Pechino.

Quali sono le caratteristiche tecniche attese per questa nuova soluzione? L'azienda non ha fornito al momento attuale dettagli specifici pertanto dobbiamo rifarci ad alcune indiscrezioni emerse online negli ultimi mesi. Snapdragon 660 dovrebbe essere costruito con tecnologia produttiva a 14 nanometri, abbinando la componente CPU ad una GPU Adreno 512.

L'architettura della componente CPU sarà sicuramente di tipo big.LITTLE, abbinando quindi core più semplici a basso consumo ad altri di superiore complessità e potenza così da migliorare da un lato l'efficienza energetica e fornire maggiori prestazioni velocistiche dal'altra a seconda delle specifiche necessità d'uso del momento.

Sono due i possibili pacchetti di core che Qualcomm potrebbe integrare in questo SoC: una proposta octa-core della famiglia Kryo, oppure una accoppiata tra 4 core Cortex-A73 ad elevate prestazioni abbinati a 4 core Cortex A-53 a ridotto consumo. Non mancherà ovviamente una soluzione modem LTE integrata, indispensabile per un moderno SoC destinato a sistemi mobile: le aspettative sono per una classica proposta Qualcomm capace di velocità di trasmissione dei dati sino a 450 Mbps in download e sino a 50 Mbps in upload.