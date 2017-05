Processori Core i9 e Core i7 per le piattaforme Intel enthusiast di nuova generazione

Abbiamo in varie occasioni indicato il prossimo debutto di due famiglie di processori Intel della gamma enthusiast, destinati a sistemi desktop di fascia più alta. Parliamo delle CPU Kaby Lake X e Slylake X, che utilizzeranno schede madri comuni differenziandosi però per caratteristiche tecniche e posizionamento di prezzo.

Online sono apparsi vari dettagli sulle specifiche versioni di processore che Intel introdurrà per queste nuove piattaforme, basate su socket LGA 2066 e chipset Intel X299. Partendo dai modelli Kaby Lake X troviamo indicati due modelli della famiglia Core i7, rispettivamente Core i7-7740K e Core i7-7640K, entrambi con architettura quad core ma il primo abbinato a tecnologia HyperThreading mentre il secondo no. Nella tabella seguente ne sono riportate le principali caratteristiche tecniche:

Processore Core i7-7740K Core i7-7640K Core 4 4 Threads 8 4 Base clock 4,3 GHz 4 GHz Boost clock 4,5 GHz 4,2 GHz Cache L3 8MB 6MB Controller memoria Dual Channel DDR4 Dual Channel DDR4 TDP 112 Watt 112 Watt Socket LGA 2066 LGA 2066 Controller PCI Express 16 linee 16 linee

Rispetto ai processori Kaby Lake per schede madri con socket LGA 1151 notiamo un lieve incremento nella frequenza di base clock oltre al TDP aumentato sino a 112 Watt. Non cambia il controller memoria, che rimane di tipo dual channel basato su tecnoloigia DDR4, con la novità rappresentata dal supporto ufficiale alla memoria a 2.666 MHz di clock.

Passando alle proposte Skylake X troviamo invece un maggior numero di novità specifiche, con il numero di 12 cores che per la prima volta viene abbinato ad una CPU Intel per sistemi desktop. Per queste CPU Intel introduce inoltre un nuovo nome, quello Core i9: la scelta pare scontata così da meglio differenziare queste soluzioni da quelle Core i7 basate sulla stessa piattaforma (famiglia Kaby Lake X) o su quella socket LGA 1151.

Processore Core i9-7920X Core i9-7900X Core i9-7820X Core i9-7800X Core 12 10 8 6 Threads 24 20 16 12 Base clock ? 3,3 GHz 3,6 GHz 3,5 GHz Boost clock Turbo 2.0 ? 4,3 GHz 4,3 GHz 4 GHz Boost clock Turbo 3.0 ? 4,5 GHz 4,5 GHz - Cache L3 16,5MB 13,75MB 11MB 8,25MB Controller memoria Quad Channel DDR4 Quad Channel DDR4 Quad Channel DDR4 Quad Channel DDR4 TDP 160 Watt 160 Watt 160 Watt 160 Watt Socket LGA 2066 LGA 2066 LGA 2066 LGA 2066 Controller PCI Express 44 linee 44 linee 28 linee 28 linee

Mancano ancora alcuni dettagli per definire completamente le specifiche tecniche dei 4 processori Skylake X, ma il quadro è nel complesso delineato: troviamo versioni a 6 a 12 core, con quantitativi di cache L3 che variano per questo motivo e controller memoria DDR4 quad channel sempre abbinato al massimo a memorie DDR4-2666. Varia anche il controller PCI Express integrato nel processore, con 44 linee supportate per le due declinazioni top di gamma e 28 per gli altri due modelli a 8 e 6 core rispettivamente. il TDP sale sino a 160 Watt contro i 140 Watt delle attuali proposte enthusiast di Intel abbinate a chipset X99.

Per il modello Core i9-7920X si prevede un debutto posticipato rispetto agli altri 3 modelli, presumibilmente per il mese di Agosto: anche per questo motivo le indiscrezioni attuali, non confermate da Intel, non indicano con precisione la frequenza di clock d questa CPU. E' ipotizzabile che Intel possa presentare questi nuovi processori, assieme al chipset X299 ad essi abbinato, in occasione del Computex 2017 di Taipei o alcune settimane dopo al PC Gaming Show che si terrà in concomitanza con L'E3 di Los Angeles.