Prime informazioni sulle CPU AMD Raven Ridge: GPU integrata e architettura Zen

Nel corso della seconda metà dell'anno AMD presenterà i processori della famiglia Ryzen 3, posizionati nella fascia entry level del mercato e come le altre proposte della gamma Ryzen non dotati al proprio interno di GPU dedicata.

AMD, forte della propria gamma di soluzioni video, introdurrà anche processori con architettura Zen dotati di GPU integrata: parliamo in questo caso dei modelli noti con il nome di Raven Ridge, che adotteranno lo stesso tipo di socket in uso per i processori Ryzen 5 e Ryzen 7 al momento sul mercato.

Conosciamo poche caratteristiche tecniche di questi modelli, ma grazie ad alcuni benchmark pubblicati sul database del software SiSoft Sandra sappiamo quantomeno le specifiche di uno dei sample di processore Raven Ridge nelle mani degli sviluppatori al momento attuale. Troviamo architettura quad core per la parte CPU, con frequenza di clock che al momento è fissata in 3 GHz e possibilità di gestire sino ad un massimo di 8 threads in parallelo. La frequenza massima di clock via tecnologia Turbo si spinge sino a 3,3 GHz.

Per la componente GPU troviamo 11 CU, Compite Units: non conosciamo le specifiche tecniche dettagliate ma ciascuno di questi componenti dovrebbe integrare un totale di 64 stream processors, così da ottenerne un totale di 704 a disposizione della CPU. La frequenza di clock indicata è pari a 800 MHz e non sappiamo se questo sia il dato massimo o se sia stata implementata una qualche modalità di clck dinamico in funzione della temperatura della CPU.

Alla luce del successo iniziale raccolto da AMD con i primi processori Ryzen, sia famiglia 7 come quella 5, resta molto elevato l'interesse per le proposte con GPU integrata. Non è ancora chiaro quale tipologia di branding adotterà l'azienda per le proposte Raven Ridge: una eventualità possibile è quella che le CPU Ryzen 3 siano in realtà tutte dotate di GPU integrata e quindi riconducibili alla famiglia Raven Ridge, anche se una opzione alternativa potrebbe prevedere Ryzen 3 con sola architettura CPU e altro brand, della famiglia Ryzen o meno, per le declinazioni con GPU integrata.