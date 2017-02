Online i primi prezzi dei processori AMD Ryzen

Il debutto dei processori AMD della famiglia Ryzen si avvicina, e questo porta in modo quasi automatico al rilascio di varie indiscrezioni che aiutano, per quanto non in modo ufficiale, a farsi una idea di cosa attendersi quando questi modelli saranno resi disponibili in vendita.

E' ora il momento di uno sguardo ai listini attesi per queste CPU, grazie ad una prima pubblicazione di prezzi retail da parte di un rivenditore online. Quando questo accade prima del lancio ufficiale sono due i segnali che emergono: i prezzi indicati sono mediamente un poco più elevati di quelli che verranno praticati quando la CPU sarà ufficialmente disponibile e il debutto sul mercato è ormai questione di poche settimane.

Questo rivenditore nord americano riporta i seguenti listini per 3 versioni di processore Ryzen:

Ryzen 7 1700 (65W): $316,59

(65W): $316,59 Ryzen 7 1700X (95W): $381,72

(95W): $381,72 Ryzen 7 1800X (95W): $490,29

Mancano indicazioni sulle specifiche tecniche, fatta eccezione per il valore di TDP che è pari a 65 Watt per il primo modello e sale a 95 Watt per gli altri due. Stando alle indiscrezioni emerse online nelle ultime settimane dovrebbe trattarsi di declinazioni a 8 core per tutti e 3 i modelli, posizionati quindi quale proposte di fascia alta nel segmento desktop.

Questi prezzi sono mediamente superiori ai circa 330 dollari richiesti al momento per il processore Intel Core i7-7700K basato su architettura Kaby Lake; questo dato può quindi far immaginare un livello prestazionale medio superiore per le nuove proposte AMD Ryzen, forti del resto di un numero di core che è pari a 8 contro i 4 delle soluzioni Intel della famiglia Kaby Lake.