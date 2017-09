Nuovi dissipatori Noctua a basso profilo: compatibili con AMD Ryzen socket AM4

Noctua presenta due aggiornamenti alla sua gamma di dissipatori a basso profilo: sono i successori del NH-L9a e NH-L12, i nuovi modelli si chiamano NH-L9a-AM4 e NH-L12S, entrambi adatti anche ad essere montati anche su socket AM4 dei processori Ryzen AMD.

"AMD ha fatto un grande impatto sul mercato con la sua architettura Ryzen e la piattaforma diventerà ancora più interessante per le costruzioni compatte HTPC quando le prossime APU su base Ryzen verranno introdotte l'anno prossimo", afferma Roland Mossig (CEO di Noctua) "Stiamo aggiornando così due dei nostri modelli pluripremiati a basso profilo per supportare lo standard AM4 degli AMD Ryzen".

L'NH-L9a-AM4, il più piccolo dei due, ha un'altezza di soli 37 mm, ventola inclusa montata sulla sommità, questa caratteristica ne fa uno dei dissipatori più adatto a sistemi compatti HTPC o in qualsiasi situazione dove è presente veramente poco spazio sopra il processore, inoltre, le dimensioni contenute in 92x114 mm garantiscono piena compatibilità con tutti i banchi RAM adiacenti e le schede PCIe, anche su schede madri mini-ITX; dotato di un rivisto sistema di montaggio SecuFirm2 e di una ventola Noctua NF-A9x14 92 mm, dotata di controllo della velocità tramite PWM, è adatto per processori AMD Ryzen con TDP consigliato fino a 95 W.

Invece, per quanto riguarda la nuova versione S del noto NH-L12, non si arricchisce solo con la specifica per socket AM4, ma offre anche maggiore flessibilità di installazione e prestazioni migliorate, grazie alla nuova ventola con altezza ridotta NF-A12x15 PWM da 120 mm, nella precedente versione era da 92 mm, montata nella parte inferiore del blocco alette. L'NH-L12S misura 128x146 mm ed è alto 70 mm, è compatibile con moduli RAM fino a 45 mm di altezza ed è consigliato per processori con TDP pari a 95 W.

L'NH-L9a-AM4 è compatibile solo con socket AMD AM4, mentre il fratello maggiore è praticamente universale: garantito per essere montato su socket Intel LGA115, LGA2050, LGA2066, LGA2011-0, LGA20xx e AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+.

Entrambi i modelli sono attualmente in fase di distribuzione e quindi saranno disponibili a breve, i prezzi al dettaglio proposti sono rispettivamente di 39,90 € per il più piccolo e 49,90 € per il più grande; per ulteriori informazioni su questi due dissipatori vi invitiamo a visitare le pagine dei prodotto NH-L9a-AM4 e NH-L12S.