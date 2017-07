Nuovi dettagli per il processore Core i9-7920X a 12 core

Intel ha annunciato al Computex 2017 di Taipei, alla fine del mese di maggio, la propria gamma di processori della famiglia Enthustast basati sulla architettura Skylake-X e destinati all'abbinamento con le schede madri dotate di socket LGA 2066.

Di questi modelli Intel ha reso disponibile sino ad ora solo 3 versioni, con la proposta Core i9-7900X a rappresentare quella più potente forte dell'integrazione di 10 core al proprio interno. Per i prossimi mesi sono attese al debutto anche versioni con un maggior quantitativo di Core, arrivando sino ai ben 18 del modello Core i9-7980X. Nella tabella seguente abbiamo riassunto le principali caratteristiche tecniche delle differenti versioni di processore della famiglia Skylake per schede madri socket LGA 2066.

Modello Core Threads Clock Turbo 2.0 Turbo 3.0 Cache L3 PCIe 3.0 Memory Socket TDP Architettura Prezzo Core i9-7980X 18 36 - - - - - - 2066 - Skylake-X 1999$ Core i9-7960X 16 32 - - - - - - 2066 - Skylake-X 1699$ Core i9-7940X 14 28 - - - - - - 2066 - Skylake-X 1399$ Core i9-7920X 12 24 2,9 GHz - - 16,5MB - - 2066 - Skylake-X 1199$ Core i9-7900X 10 20 3,3 GHz 4,3 GHz 4,5 GHz 13,75MB 44 DDR4

2666

4 canali 2066 140W Skylake-X 999$ Core i7-7820X 8 16 3,6 GHz 4,3 GHz 4,5 GHz 11MB 28 DDR4

2666

4 canali 2066 140W Skylake-X 599$ Core i7-7800X 6 12 3,5 GHz 4 GHz - 8,25MB 28 DDR4

2400

4 canali 2066 140W Skylake-X 389$

Grazie ad un aggiornamento del proprio listino prezzi ufficiale, accessibile online a questo indirizzo, Intel ha fatto trapelare alcune delle caratteristiche tecniche del modello Core i9-7920X con architettura a 12 core: parliamo della frequenza di base clock di 2,9 GHz, ma non conosciamo ancora quale sia il dato di clock massimo via tecnologia Turbo Boost. Non manca anche l'indicazione della cache L3, che in questa CPU è pari a 16,5MB

Il valore di frequenza di base clock è in calo netto rispetto ai 3,3 GHz che rappresentano il valore di base clock della CPU Core i9-7900X, processore che si differenzia per un numero di core ridotto da 12 a 10 rispetto al modello Core i9-7920X. La comparsa di quest'ultima CPU nel listino prezzi Intel lascia in ogni caso intendere come il suo debutto commerciale sia vicino; nel corso dei prossimi mesi vedremo sicuramente al debutto anche le altre versioni con più di 12 core integrati, per le quali non è difficile ipotizzare sin d'ora frequenze di base clock che saranno progressivamente sempre più contenute proprio per dare spazio al maggior numero di core integrati.