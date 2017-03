Nuove ottimizzazioni in arrivo per i processori AMD Ryzen

Sin dal debutto dei processori Ryzen 7 AMD ha indicato in modo chiaro come le prestazioni velocistiche registrare con i giochi 3D, soprattutto selezionando impostazioni qualitative non particolarmente spinte e abbinando risoluzione non elevata, fossero possibile oggetto di ottimizzazione da parte degli sviluppatori software così da ottenere risultati più allineati a quelli delle CPU concorrenti di Intel. In alcni titoli, in particolare, il divario accumulato dai processori AMD Ryzen è superiore rispetto ad altri con un esempio ben evidente dato da Ashes of the Singularity.

Grazie alla disponibilità di una nuova release di questo titolo AMD è stata capace di ottenere un incremento prestazionale quantificato tra il 15% e il 30% quale media, a seconda del tipo di test e delle impostazioni qualitative scelte, riducendo in parte il divario con i processori Intel Core. Questi ultimi mostrano un comportamento invariato adottando la nuova patch del gioco, segno che i lavori di ottimizzazione implementati hanno migliorato le performances con le CPU Ryzen senza penalizzare quelle AMD.

Migliorie anche in Dota 2, titolo che ha registrato un incremento nei frames al secondo minimi con picci sino al +15% in alcuni scenari d'uso. Questi due iniziali risultati sono esempi che mostrano come le prestazioni delle CPU Ryzen con i giochi possano miglioraere, sfruttando al meglio le novità dell'architettura, grazie ad un lavoro di ottimizzazione software.

Altra interessante novità riguarda il prossimo rilascio del microcode 1.0.0.4 per i processori AMD Ryzen, che AMD fornirà ai produttori di schede madri così che venga implementato in prossimi aggiornamenti dei bios. Con questo update AMD indica tra le novità una riduzione nella latenza della memoria DRAM sino a 6 ns, l'evitare malfunzionamenti del processore quando viene eseguito del codice FMA3 di tipo fuori standard, la correzione di un bug che impediva di indicare la corretta frequenza di clock e la rimozione del requisito di utilizzare l'High-Precision Event Timer in abbinamento al tool software AMD Ryzen Master.

Stiamo da varie settimane testando l'intera gamma di processori AMD Ryzen 7, in funzione di un articolo con il quale andremo ad analizzare vari aspetti delle prestazioni di queste CPU a confronto con le proposte Intel delle famiglie Core basate su architettura Broadwell-E sia su quella Kaby Lake. In questa analisi mostreremo anche alcuni dei benefici prestazionali che sono stati ottenuti da AMD in queste prime settimane di disponibilità sul mercato delle nuove CPU. A questo indirizzo è disponibile la nostra iniziale analisi dei processori AMD Ryzen 7, con particolare enfasi sul modello Ryzen 7 1800X.