Nuove informazioni sulle future CPU Ryzen a 12 e 16 core

Aumentano le indiscrezioni legate al prossimo debutto di una particolare versione di CPU AMD della famiglia Ryzen dotata al proprio interno di ben 16 core, il doppio rispetto a quelli abbinati alle CPU Ryzen 7 attualmente presenti in commercio (la nostra analisi prestazionale è online a questo indirizzo). Soluzioni di questo tipo abbinerebbero tecnologia SMT per poter elaborare sino a 32 threads in parallelo, unita a controller memoria DDR4 quad channel, andando a posizionarsi quali dirette alternative alle soluzioni Intel HEDT basate su socket LGA 2011-v3.

Questi processori adotteranno un nuovo tipo di schede madri, dotate di socket indicato con il nome di SP3r2. Per queste soluzioni sono al momento attuale attese schede madri basate su chipset indicato con il nome di AMD X390, soluzioni che debutteranno in concomitanza con il rilascio di queste nuove CPU.

AMD prevede di presentare le proprie soluzioni della famiglia Naples per sistemi server nel corso del secondo trimestre 2017. Possiamo quindi ipotizzare che il debutto di queste nuove proposte Ryzen con 16 core possa avvenire tra Q2 e Q3, allineandosi al periodo di lancio delle nuove CPU Intel della famiglia HEDT basate su architettura Skylake-E.

Le indiscrezioni apparse online in questi giorni indicano per tali CPU con 16 core un TDP pari a 180 Watt, con frequenze di clock che varierebbero tra 3,1 GHz quale base clock e 3,6 GHz come boost clock. Un processore di questo tipo, sulla carta, sarebbe quindi capace di offrire il doppio della potenza di calcolo di una CPU AMD Ryzen 7 1700 quantomeno con riferimento al clock e al numero di core.

Sono anche apparse online informazioni su una versione di CPU dotata di 12 core, capace di processare 24 threads in parallelo. Un modello di questo tipo ha sulla carta perfettamente senso in quanto permetterebbe ad AMD di offrire una gamma più ampia di opzioni per la propria piattaforma con chipset AMD X390. Un modello di questo tipo sarebbe ottenuto affiancando due die a 6 core ciascuno, mantenendo ovviamente controller memoria di tipo quad channel DDR4 al pari della declinazione a 16 core.

Con una famiglia di prodotti di questo tipo AMD sembra essere pronta a contrastare Intel in tutti i settori del mercato dei PC desktop, con alternative tanto per le soluzioni socket LGA 2011v3 come per quelle LGA 1151.