Noctua aggiorna i propri dissipatori CPU per le piattaforme AMD Ryzen (X399) e EPYC

Noctua ha presentato tre dissipatori di fascia alta per i nuovi socket TR4 e SP3 delle ultime piattaforme Ryzen Threadripper (X399) e Epyc di AMD. Le nuove versioni TR4-SP3 dei già famosi NH-U14S, NH-U12S e NH-U9 sono modelli, non semplicemente adattati, ma studiati apposta per aumentarne la superficie di contatto così da adattarla a quella messa a disposizione dai nuovi processori; anche il sistema di montaggio, nuovo standard SecuFirm2, è stato completamente rivisitato ed appositamente dimensionato per i TR4 e SP3.

Forniti con le altrettanti famose ventole Noctua NF-A15, NF-F12 e NF-A9, i nuovi dissipatori rappresentano la prima soluzione ad aria, tecnicamente adattata, vista sul mercato: "Una piattaforma di fascia alta richiede solitamente soluzioni di raffreddamento degne di nota", spiega Roland Mossig CEO di Noctua, "Abbiamo quindi personalizzato il nostro premiato NH-U14S, portando la superficie di contatto a 70x56 mm, più che doppia rispetto le dimensioni dei modelli standard".

L'accuratezza proposta con la nuova rivisitazione rispecchia quanto Noctua è abituata a fornire ai propri clienti, garantendo così il miglior compromesso per interfacciare gli enormi diffusori di calore integrati (IHS) dei processori basati su processori Ryzen Threadripper (X399) e Epyc di AMD, con la base di contatto dei suoi nuovi dissipatori.

Il sistema di montaggio SecuFirm2, come già sopra anticipato, è stato completamente aggiornato, garantendo come sempre una struttura robusta e facilità di installazione: bastano quattro viti a molla ed il gioco è fatto; altro particolare frutto della riprogettazione, al fine di assicurare la compatibilità ottimale con le soluzioni multi-GPU di SLI e CrossFire, il nuovo fissaggio SecuFirm2 consente di spostare il dissipatori Noctua della nuova gamma di 3 o 6 mm verso il bordo superiore della scheda madre, aumentando così lo spazio verso gli slot PCIe.

Per il momento i modelli disponibili sono tre e si catalogano per la dimensione delle ventole: 140 mm, 120 mm e 92 mm, rispettivamente montati su NH-U14S, NH-U12S e NH-U9, ventola singola per i primi due modelli e doppia ventola per l'ultimo. Tutti e tre i modelli saranno disponibili a breve e dovrebbero iniziare a comparire nei negozi verso la fine di agosto, i prezzi al dettaglio proposti sono i seguenti: