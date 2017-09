Niente die saldato per le CPU Core i9 top di gamma: temperature a rischio?

Grazie all'overclocker tedesco Der8auer sono apparse online, a questo indirizzo, le prime immagini di un processore Intel Core i9 della famiglia Skylake-X con architettura a 12 core al quale è stata rimossa la placca di dissipazione termica. Si tratta di una pratica spesso dagli overclocker estremi per cercare di migliorare la dissipazione termica dei processori e in questo modo tentare di ottenere un miglior risultato complessivo in overclock.

Rimuovere la placca di dissipazione termica, nota anche con il nome di heatspreader, permette di avere accesso diretto al die del processore. In alcuni casi è possibile installare il sistema di raffreddamento direttamente a contatto con il die del processore, per quanto questa operazione possa portare al rischio di danneggiare irrimediabilmente la CPU rendendola non più funzionante. In altri, più frequenti, l'heatspreader viene rimosso così da sostituire la pasta termoconduttiva stesa tra die e quest'ultimo con altra di qualità superiore, nuovamente per migliorare il trasferimento termico.

La CPU Core i9-7920X, dotata di 12 core, è basata sullo stesso die utilizzato da Intel anche per le future versioni di CPU Core i9 compreso il modello Core i9-7980XE dotato di 18 core al proprio interno. Il nome che indica questo specifico die è quello HCC, High Core Count. La scelta di Intel di non saldare l'heatspreader direttamente sul die ma utilizzare un approccio con pasta termoconduttiva non è il migliore in termini di dissipazione termica e lascia sorgere alcuni dubbi circa le temperature di funzionamento di questi processori a pieno carico.

Il processore Core i9-7900X, dotato di 10 core e basato sulla stessa architettura Skylake-X, raggiunge già con impostazioni di default livelli di temperatura molto elevati. E' basato su un die differente, più contenuto come superficie rispetto a quello dei processori Core i9 da 12 core in avanti, ma con questi condivide l'approccio con heatspreader non saldato al die ma posto a diretto contatto con l'interposizione di pasta termoconduttiva. L'esperienza con questa CPU in termini di consumo e calore generato durante l'uso non lascia ben sperare con riferimento ai processori Core i9 da 12 core in avanti. vero è che la superiore superficie del die permette un interscambio termico migliore ma questo si accompagna a valori di TDP che per le versioni da 14 core in su aumentano da 140 Watt sino a 165 Watt.