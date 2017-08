Niente compatibilità tra le CPU Intel Coffee Lake e i chipset della serie 200

Le schede madri Intel basate sui chipset della serie 200 non potranno supportare i processori Intel di prossima generazione della famiglia Core, noti con il nome in codice di Coffee Lake. Verrà quindi a mancare questa opzione di aggiornamento con le schede madri che Intel e i partner hanno presentato a partire dal mese di gennaio 2017, periodo di debutto delle prime soluzioni Intel Core basate su architettura Kaby Lake.

Questa decisione implica che le CPU Coffee Lake, tra le quali vi saranno le prime proposte Intel con architettura a 6 core destinate al segmento desktop mainstream, potranno venir utilizzate unicamente con le schede madri basate su chipset della serie 300 che verranno rese disponibili assieme alle nuove CPU.

L'informazione è stata originata da un tweet dell'account ASRock, azienda che sviluppa schede madri per processori Intel con vari modelli destinati al pubblico dei più appassionati. Il messaggio è stato nel frattempo rimosso.

La mancata compatibilità tra processori Coffee Lake e schede madri basate su chipset Intel della serie 200 potrebbe essere legata a vari fattori: dall'utilizzo di un nuovo socket di connessione a differenti requisiti di alimentazione per i nuovi processori sino a una decisione legata al posizionamento del prodotto e alla segmentazione del mercato. Al momento attuale si possono solo fare supposizioni, mancando indicazioni specifiche da parte di Intel.

I processori Coffee Lake, attesi al debutto indicativamente all'inizio del 2018 nelle declinazioni per sistemi desktop, saranno costruiti con lo stesso processo produttivo a 14 nanometri delle CPU Intel Core attualmente presenti in commercio. Alcune versioni adotteranno per la prima volta architettura a 6 core, come segnalato, ma non dovrebbero essere introdotte peculiarità a livello di microarchitettura rispetto alle soluzioni Kaby Lake già disponibili sul mercato.