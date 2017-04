Litografia EUV, il prossimo anno i primi macchinari a Intel, TSMC e Samsung

La società olandese ASML, che produce i macchinari per la fotolitografia usati dai produttori di processori, ha annunciato nei giorni scorsi che consegnerà dai 20 ai 24 macchinari per la litografia EUV nel corso del prossimo anno.

Peter Wennink, presidente e CEO di ASML, ha sottolineato che la società continua a procedere verso l'obiettivo di portare i macchinari EUV ad una produzione di 125 wafer all'ora: "Sebbene ci sia ancora del lavoro da fare su alcuni particolari, sembra proprio che non vi siano più ostacoli di rilievo per l'adozione dell'EUV nelle finestre temporali indicate dai nostri clienti".

Gli strumenti per la produzione di wafer di silicio con la litografia all'ultravioletto estremo sono in una lenta e complessa fase di sviluppo da diversi anni. La loro messa in commercio permetterà ai produttori di processori di avanzare ulteriormente nella realizzazione di chip con caratteristiche sempre più minute. E' con la litografia EUV che società come Intel, TSMC e Samsung (tutte clienti e investitori di ASML) potranno iniziare a proporre chip e processori a 7 nanometri.

La società ha già ricevuto ordini per la produzione di 21 macchinari, da cinque diversi clienti: oltre ai già citati Intel, Samsung e TSMC dovrebbe figurare anche Globalfoundries mentre è al momento ignoto chi possa essere il quinto cliente. ASML sta inoltre portando avanti trattative per altri due clienti, anch'essi non conosciuti.