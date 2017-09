Le prime CPU AMD Ryzen di seconda generazione attese a febbraio 2018

Nella giornata di ieri abbiamo segnalato, con questa notizia, alcune informazioni non ufficiali sulle future CPU AMD per sistemi desktop e notebook attese al debutto nel 2018 e nel 2019. In particolare, per il prossimo anno, è previsto il lancio di nuove versioni di CPU basate sulla stessa architettura delle proposte Ryzen attualmente in commercio ma costruite utilizzando tecnologia produttiva a 12 nanometri.

Questo passaggio permetterà, sulla carta, di ottenere un incremento delle prestazioni per via di un aumento delle frequenze di clock e un beneficio in termini di consumo rispetto alle attuali CPU costruite con tecnologia a 14 nanometri.

Il sito Digitimes segnala, con questa notizia, come ai produttori di schede madri sia stato indicato dalla stessa AMD che questi processori con processo a 12 nanometri verranno commercializzati a partire dal mese di febbraio 2018. Se questo periodo venisse confermato si tratterebbe di un arco di tempo di poco meno di 1 anno dal debutto delle prime CPU AMD della famiglia Ryzen.

La fonte indica per questi processori i nomi in codice Pinnacle 7, Pinnacle 5 e Pinnacle 3: le prime proposte, di fascia più alta, verranno presentate a febbraio con le altre due famiglie a seguire dal mese di marzo 2018. Non sappiamo se il nome Pinnacle sia unicamente un codice interno o il nome commerciale del prodotto; tendiamo però a ritenere che Pinnacle sia un codename e che il brand Ryzen continuerà a venir utilizzato anche per queste CPU.