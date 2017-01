Le nuove soluzioni enthusiast di Intel al debutto ad agosto 2017

Sarà l'edizione 2017 del Gamescom, fiera dei videogiochi che si tiene a Colonia nel corso del mese di agosto, la location scelta per la presentazione delle prossime generazioni di processori della famiglia Core i7 destinate a piattaforme enthusiast? Un report del sito Benchlife indica questa eventualità, tutt'altro che remota considerando che nel 2015 Intel ha scelto proprio il Gamescom come sede di presentazione delle proprie CPU Core della famiglia Skylake.

I nuovi processori debutteranno in due distinte versioni: da un lato i modelli Skyake-X, dall'altro quelli Kaby Lake-X. Per entrambi troveremo tecnologia produttiva a 14 nanometri, con differenti versioni che hanno numeri di core, frequenze di clock e TDP che sono variabili.

Per le soluzioni Skylake-X le versioni a disposizione integreranno 10, 8 e 6 core esattamente come accade per le attuali CPU Core i7 della famiglia Broadwell-E. Il TDP atteso è di 140 Watt, anche in questo caso un valore coincidente a quello dei processori al momento sul mercato. Per le declinazioni basate su architettura Kaby Lake-X troveremo invece versioni a 4 core, con TDP pari a 112 Watt: è ipotizzabile che questi processori possano avere frequenze di clock più elevate delle versioni Skylake-X, per via del minor numero di core e delle ottimizzazioni specifiche implementate nell'archtiettura Kaby Lake.

Questi processori debutteranno assieme a nuove schede madri basate su chipset Intel X299, ferma però restando l'architettura del controller memoria DDR4 che continuerà a restare di tipo quad channel con frequenza di clock massima ufficialmente supportata pari a 2.666 MHz. Per i processori Kaby Lake-X il controller memoria integrato avrà architettura dual channel e non quad channel, in modo speculare a quanto implementato con i processori Core i7 di ultima generazione per schede madri socket LGA 1151 basati proprio su architettura Laby Lake.

Cambierà ovviamente anche il socket, che passerà al modello LGA 2066 non più compatibile con i processori di precedente generazione. Processori e schede madri sono attesi al lancio commerciale nel corso del mese di agosto, ma è ipotizzabile che Intel e i partner possano iniziare a mostrare queste nuove soluzioni già nell'edizione 2017 del Computex di Taipei, a inizio giugno.