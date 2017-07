Le CPU Intel Skylake-X e Kaby Lake-X arrivano su ePRICE: ecco la disponibilità e i prezzi

Lo scorso 30 maggio Intel ha annunciato le nuove CPU Kaby Lake-X e Skylake-X rivolte al settore definito High End Desktop System (HEDT). Sono processori che si rivolgono al pubblico enthusiast, ovvero agli appassionanti che chiedono il massimo al proprio sistema, sia esso una workstation o una macchina pensata per il videogioco a livello hardcore. Il portale di e-commerce ePRICE ha annunciato finalmente prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti Intel all'interno del proprio inventario, con prezzi che partono da poco meno di 300 Euro per Core i5-7640X, fino ad arrivare a poco oltre i 1.150 Euro per Core i9-7900X da 10-core.

Potete consultare il listino prezzi delle nuove CPU Intel Core con architettura Skylake-X e Kaby Lake-X a questo indirizzo, su ePRICE.

Per acquistare una delle nuove CPU Intel Skylake-X o Kaby Lake-X su ePRICE, clicca qui

Questi processori vanno abbinati all'altrettanto nuovo chipset X299 e inseriti su socket LGA 2066 (detto anche Socket R4), quindi per passare alla nuova architettura di Intel bisogna anche cambiare scheda madre con uno dei modelli facenti uso delle nuove tecnologie. Il portale di e-commerce ePRICE ha già a listino diverse motherboard X299, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa in questa pagina. Tutti i nuovi processori X-Series possono utilizzare memorie DDR4, con supporto a due o quattro canali in base al modello interessato.

I nuovi Intel Core con architettura Skylake-X hanno da 6 a 18 core: i primi in consegna da parte di ePRICE saranno i modelli Intel Core i7-7800X esa-core da 3,5 GHz, e Intel Core i9-7900X deca-core da 3,3 GHz, attuale top di gamma in attesa delle altre CPU della famiglia. Arriveranno in consegna dal 13 luglio invece i processori Core i7-7820X, octa-core da 3,6 GHz e Core i7-7800X, esa-core a 3,5 GHz. L'ultimo Skylake-X che arriverà su ePRICE sarà la versione "non boxata" del Core i9-7900X, ad un prezzo di meno di 30 Euro inferiore rispetto alla "boxed".

Saranno invece due i processori della famiglia Kaby Lake-X nel listino di ePRICE: Intel Core i7-7740X, quad-core da 4,3 GHz, e Intel Core i5-7640X, anch'esso con quattro core ma dalla frequenza operativa di 4,0 GHz. Queste due soluzioni sono in assoluto le più economiche fra i nuovi arrivi di Intel su ePRICE, proposte rispettivamente a poco meno di 300 e 400 Euro e in consegna dall'13 luglio (per l'i5) e dall'11 luglio (per l'i7). Si tratta delle soluzioni meno avanzate, tuttavia fanno pur sempre parte della fascia alta di Intel pensata per utenti particolarmente esigenti.

A questo indirizzo potete trovare l'intero listino di ePRICE relativamente alle nuove CPU Intel.