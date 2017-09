Le CPU Intel Skylake per l'overclock presto fuori listino

Intel ha aggiornato il documento di Product Change Notification, accessibile a questo indirizzo, confermando quello che ci si poteva attendere alla luce degli annunci recenti e di quelli attesi per i prossimi mesi. I processori Core basati su architettura Skylake sono destinati ad uscire presto di scena

Ad uscire di scena i processori Core i7-6700K e Core i5-6600K, modelli destinati agli enthusiast per via del moltiplicatore di frequenza sbloccato verso l'alto a facilitarne l'overclock. La lettera K inserita nel nome, lo ricordiamo, da tempo identifica i processori Intel dotati di questa particolare caratteristica tecnica.

A completare la gamma di processori che Intel andrà a dismettere nel corso dei prossimi mesi troviamo anche i modelli Core i3-6098P e Core i5-6402P: per tutti la nota fa riferimento sia alle versioni Boxed come a quelle sfuse o Tray.

Sarà possibile ordinare questi processori sino alla fine del mese di marzo 2018, mentre le spedizioni termineranno tra 1 anno il giorno 7 settembre 2018. Come sempre accade in questi casi, quindi, dall'annuncio dello stop alla produzione all'effettivo termine della commercializzazione ai partner produttori di sistemi e di canale trascorreranno vari mesi. Chi volesse potrà quindi continuare ad acquistare questi processori anche se la gamma Intel offre al momento attuale proposte più interessanti con i processori Core della serie 7000, in attesa del debutto delle CPU Core di ottava generazione anche per sistemi desktop.