Le CPU AMD del futuro: architettura Zen 2 dal 2019

Queste informazioni, riportate dal sito Informatica Cero a questo indirizzo, forniscono dettagli sulla roadmap dei processori AMD per sistemi desktop e notebook attesi nel 2018 e nel 2019. I dati appaiono essere plausibili, per quanto manchino conferme ufficiali a riguardo.

Per le soluzioni desktop viene indicato nel 2018 il debutto delle soluzioni Pinnacle Ridge, basate sulla stessa architettura Summit Ridge delle proposte Ryzen attualmente in commercio ma con un incremento delle prestazioni velocistiche. Possiamo ipotizzare che le soluzioni Pinnacle Ridge siano costruite con il nuovo processo produttivo a 12 nanometri di GlobalFoundries, grazie al quale poter ottenere a parità di architettura processori con die più compatto e superiori margini di crescita della frequenza di clock.

Per il 2019 la roadmap indica il nome in codice di Matisse a indicare i processori basati su architettura Zen 2. In questo caso, alla luce delle roadmap precedenti, l'architettura utilizzata sarà quella a 7 nanometri che già in precedenza AMD aveva indicato per questi processori. Tanto Pinnacle Ridge come Matisse adotteranno socket AM4, caratteristica che lascia immaginare compatibilità con le schede madri ora in commercio.

Per le soluzioni notebook, oltre che per quelle desktop con GPU integrata, vedremo al debutto nel corso del 2018 le prime proposte Raven Ridge, nome in codice che identifica le APU con architettura Zen per la componente CPU e Vega per quella GPU. Le versioni più potenti integreranno sino a 8 Zen Threads, pertanto avranno architettura quad core, con GPU dotata quale massimo di 11 CU con architettura Vega. Il socket di connessione continuerà a restare quello AM4 per le proposte desktop, con quello FP5 destinato invece ai notebook.

Per il 2019 è previsto invece il debutto delle soluzioni note con il nome in codice di Picasso. In questo caso continueremo a trovare architettura Raven Ridge per la componente CPU, con il passaggio a tecnologia produttiva a 12 nanometri così come avvenuto nel settore desktop per Pinnacle Ridge: questo permetterà di ottenere un incremento delle prestazioni velocistiche e dell'efficienza complessiva senza però richiedere modifiche a livello di socket.