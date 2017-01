L'architettura Zen verrà utilizzata per le CPU AMD dei prossimi 4 anni

Il CES 2017 di Las Vegas è stata occasione per raccogliere alcune interessanti informazioni legate alle future architetture di processore AMD basate su architettura Zen. Parliamo ovviamente delle proposte RyZen, il cui debutto commerciale avverrà nel corso del primo trimestre 2017.

Nei giorni scorsi, con questa notizia, abbiamo fornito alcune informazioni sulle schede madri per processori RyZen che AMD ha mostrato al CES di Las Vegas. Altri dettagli emersi la scorsa settimana riguardano il moltiplicatore di frequenza delle CPU RyZen, che al pari delle soluzioni AMD della famiglia FX di precedente generazione saranno sbloccati verso l'alto e verso il basso così da facilitare l'overclock da parte degli utenti più appassionati.

Al momento è confermata la disponibilità di versioni con architettura a 8 core, capaci di gestire 16 threads in parallelo; è ipotizzabile che AMD possa proporre anche declinazioni di processore RyZen dotate al proprio interno di 6 e 4 core sempre con supporto a tecniche di HyperThreading, ma l'azienda non si è sbilanciata ad indicare quali e quante versioni non a 8 core verranno proposte sul mercato.

Andando in prospettiva allo sviluppo futuro delle CPU RyZen, AMD ha confermato come manterrà la tecnologia produttiva a 14 nanometri per le prossime due evoluzioni della famiglia attese nel corso dei prossimi anni. Mancano indicazioni specifiche a riguardo ma possiamo pensare a processori RyZen+ e RyZen++ come le due prossime evoluzioni architetturali, con un approccio che tenderà a proporre novità architetturali di una certa importanza lasciando invariato il processo produttivo.

Un approccio di questo tipo non sembra essere molto lontano da quello adottato da Intel per le proprie proposte della famiglia Core, indicato come "Process, Architecture, Optimization". In questo caso viene prima introdotto un nuovo processo produttivo più sofisticato rispetto al precedente, seguito da una nuova architettura e da una sua ottimizzazione quale ultima fase. Anche per l'azienda americana quindi l'adozione di un nuovo processo produttivo ne prevede l'utilizzo per 3 differenti famiglie di processori. Sarà a questo punto interessante valutare, nei prossimi anni, quali saranno le novità architetturali che AMD implementerà nelle differenti evoluzioni della propria architettura Zen.