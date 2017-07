Intel si prepara per una nuova architettura di CPU

Intel è al lavoro per sviluppare nuove tecnologie e prodotti che vedremo al debutto sul mercato nel corso dei prossimi anni, preparando quella che sarà l'evoluzione dell'approccio introdotto con l'architettura Core che risale nella sua base iniziale di design al 2006.

NGC, Next-Generation Core, è la sigla con la quale internamente Intel identifica questa nuova architettura che sarà alla base della futura categoria di prodotti CPU. Il via ufficiale ai lavori, stando a quanto anticipato dal sito Motley Fool, è stato dato il 1 gennaio 2017. L'obiettivo è quello di sviluppare una nuova architettura di microprocessore rivoluzionaria, che sarà alla base della prossima generazione di prodotti di elaborazione che Intel renderà disponibile nelle differenti forme per il prossimo decennio.

Ci sarà in ogni caso da attendere non poco tempo: lo sviluppo di una nuova architettura da zero richiede vari anni prima di concretizzarsi in prodotti destinati alla commercializzazione. Sarà solo tra 4 o 5 anni, molto difficilmente prima, che sarà possibile misurare sul campo le innovazioni alle quali Intel è al lavoro nei propri laboratori di ricerca e sviluppo.

D'altro canto questo è un passaggio molto importante per Intel, chiamata a continuare quell'evoluzione tecnologica che ha portato avanti nel corso degli anni e che le con l'attuale architettura Core non sembra ormai offrire più margini per uno sviluppo sostenuto come in passato passando da una generazione alla successiva. Con le ultime proposte della famiglia Core Intel è riuscita ad ottenere incrementi prestazionali bilanciando novità architetturali non strutturali accanto all'evoluzione dei processi produttivi, ma senza quei balzi in avanti delle prestazioni che hanno caratterizzato i primi anni di evoluzione tecnologica dell'architettura Core.

I tempi delle fasi Tick-Tock, con la prima a rappresentare un aggiornamento della tecnologia produttiva e la seconda il debutto di novità architettuali significative, sono terminati con il passaggio ad un ciclo a 3 fasi indicato con i nomi Process-Architecture-Optimization. Tutto questo ha permesso ad Intel di dilatare i tempi di sviluppo di una nuova microarchitettura della famiglia Core, a testimonianza della difficoltà con la quale si possa portare avanti uno svilippo tecnologico di grande portata continuando a sviluppare a partire dalla base dell'architettura Core risalente al decennio scorso come base di design.