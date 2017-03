Intel Core i7 7740K: la CPU Kaby Lake-X per schede madri X299

Intel sta preparando il debutto della prossima generazione di piattaforma enthusiast, destinata a prendere il posto di quella basata su chipset X99 che da tempo è presente sul mercato. Con tali schede madri troveremo abbinati processori indicati con i nomi in codice di Skylake-X e Kaby Lake-X, con le seconde CPU che verranno rese disponibili inizialmente sul mercato.

Nel corso del fine settimana sono stati pubblicati alcuni dati sul database pubblico del benchmark SiSoft Sandra che riportano informazioni sulla CPU Intel Core i7-7740K. Si tratta di un processore appartenente alla famiglia Kaby Lake-X, abbinato quindi a una scheda madre con chipset Intel X299 di nuova generazione, modello ASRock X299 Professional Gaming i7 nel caso specifico.

Per questa CPU viene indicata una frequenza di clock di default pari a 4,3 GHz, un dato superiore di soli 100 MHz rispetto a quello del modello Core i7-7700K disponibile in commercio. Non cambia la frequenza di boost clock, pari sempre a 4,5 GHz, mentre il TDP aumenta dai 91 Watt del modello 7700K ai 112 Watt riportati per la CPU Core i7-7740K.

Questo processore utilizzerà nuove schede madri X299, che saranno compatibili anche con le CPU Skylake-X che debutteranno ufficialmente più avanti nel corso dell'anno. Le CPU Kaby Lake-X, stando alle indiscrezioni attualmente disponibili, riprenderanno le stesse specifiche tecniche alla base delle proposte Kaby Lake per schede madri socket LGA 1151 ora in commercio: troveremo quindi 4 core con tecnologia Hyper-Threading e controller memoria DDR4 di tipo dual channel. Non dovrebbe cambiare neppure il controller PCI Express 3.0 integrato, sempre capace di gestire un massimo di 16 linee contemporaneamente. A differenziare Kaby Lake da Kaby Lake-X sarà di fatto il solo socket di connessione con la scheda madre, che passerà da quello LGA 1151 al nuovo socket LGA 2066.

Per le CPU Skylake-X, invece, si prevedono versioni con un numero di core superiore che vadano a prendere il posto attualmente occupato dai modelli Core i7 basati su architettura Broadwell-E. In questo caso troveremo controller DDR4 di tipo quad channel, con un posizionamento di mercato in un segmento di prezzo ben superiore a quello delle proposte Kaby Lake-X pur a parità di piattaforma utilizzata.

Con questo approccio Intel, riteniamo, mira a rendere più interessanti le soluzioni socket LGA 2066 con chipset X299 nel complesso, offrendo una gamma di prodotti più ampia su due differenti architetture ma con un posizionamento di prezzo ben differente. Sulla carta, però, la superiore complessità del socket LGA 2066 potrebbe portare a prezzi delle nuove schede madri ben più elevati di quelli delle proposte socket LGA 1151, così del resto come sono al momento quelli dei modelli con chipset X99 per processori Core i7 della famiglia Broadwell-E.