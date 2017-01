Intel Core i7-7700k in overclock a 7GHz: segna 6 record prima del debutto

I processori della famiglia Kaby Lake di Intel saranno disponibili a breve e il modello Core i7-7700k dovrebbe sostituire l'attuale 6700k divenendo la soluzione preferita per utenti enthusiast che amano l'overclock. Secondo un report di OCLab, uno di questi enthusiast avrebbe messo il nuovo processore sotto torchio con l'azoto liquido riuscendo a superare i 7GHz in overclock ottenendo sei record con altrettanti tool per il testing e il benchmarking della CPU.

La firma è di Allen Golibersuch, in arte Splave, che grazie all'estrema modalità per la gestione del calore della CPU è riuscito ad impostare la frequenza del core a 7022,96MHZ con un moltiplicatore di 69x e una velocità del bus di 101,78MHz. Il tutto abbinando al processore una scheda madre ASRock Z170M OC Formula. Si tratta di un ottimo risultato, raggiunto però con qualche trucchetto: per superare i 7GHz Splave ha dovuto disattivare due core e l'HyperThreading.

Senza questi compromessi il processore si è fermato a "soli" 6700MHz, un risultato comunque ragguardevole se consideriamo che il Core i7-7700k funziona alla frequenza nativa di 4.2GHz e arriva ad un massimo di 4.5GHz in modalità Turbo. Per arrivare a 7GHz Splave ha impostato un vCore di 2 V. Di seguito riportiamo i risultati pubblicati dal sito OC Labs, di cui gli ultimi realizzati in abbinamento ad una scheda video ASUS GeForce GTX 1080 STRIX.