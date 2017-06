Intel conferma gli sviluppi sulle CPU Cannon Lake e Ice Lake

Con un tweet sul proprio account ufficiale Intel ha comunicato di aver raggiunto nuovi importanti obiettivi nello sviluppo delle future generazioni di architettura di CPU, quelle che vedremo in commercio nel corso dei prossimi anni all'interno delle proposte della famiglia Core.

Another milestone for 10nm: Cannon Lake on track and we’ve now taped in Ice Lake, our 2nd-generation 10nm product. pic.twitter.com/DUDm3MsBaB — Intel Official News (@intelnews) 8 giugno 2017

Il primo annuncio riguarda Cannon Lake, nome in codice con il quale viene identificata la prima architettura Intel costruita con tecnologia produttiva a 10 nanometri. Questa famiglia di chip è indicata essere "on track", quindi allineata rispetto alle tempistiche inizialmente previste per il progetto. Precedenti comunicazioni di Intel a riguardo hanno indicato la seconda metà dell'anno come il periodo nel quale i primi processori della famiglia Cannon Lake verranno spediti ai partner, con un presumibile avvio delle vendite in volumi nel corso della prima metà del 2018.

Il secondo annuncio di questo tweet riguarda le soluzioni Ice Lake, seconda generazione di architettura basata su tecnologia produttiva a 10 nanometri. In questo caso viene indicato il completamento della fase di tape in, che indica il termine della procedura di design interna all'azienda dopo la quale un chip viene mandato presso la fabbrica per l'inizio dei primi test di produzione. Di fatto possiamo dire che Intel inizierà prossimamente la produzione dei test dei primi chip Ice Lake, nella revision iniziale così da valutare eventuali problemi legati al design sviluppato.

Intel quindi conferma le tempistiche e i prodotti basati su tecnologie a 10 nanometri, anche se prima di vederli in commercio integrati in soluzioni commerciali sarà necessario attendere un periodo di tempo non breve.