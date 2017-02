Intel con Trump. Investimento da 7 miliardi di dollari per produrre processori in Arizona

L'idea di investire risorse nella produzione "Made in USA" lanciata durante la campagna elettorale del neo presidente Donald Trump sembra aver riscosso qualche approvazione contrariamente a quanto dichiarato dalla maggior parte delle aziende americane. Sì perché se i più grandi colossi come Google, Facebook, Amazon, Microsoft e altri si sono apertamente schierati contro le nuove misure di Trump ecco che Intel, leader nella fabbricazione dei chip per computer e dispositivi mobile, ha deciso di realizzare nuovi investimenti proprio in territorio americano.

Thank you Brian Krzanich, CEO of @Intel. A great investment ($7 BILLION) in American INNOVATION and JOBS! #AmericaFirst🇺🇸 pic.twitter.com/76lAiSSQ1l — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 febbraio 2017

L'annuncio arriva direttamente dalla Casa Bianca dove il CEO di Intel Brian Krzanich ha esternato ufficialmente la volontà da parte della sua azienda di investire ben 7 miliardi di dollari per l'apertura di una nuova struttura ultra tecnologica in Arizona dove verranno impiegate oltre 3000 persone. Un sogno, quello di Trump, che dunque sembra avverarsi con Intel che segue di pari passo quello che Sharp aveva annunciato proprio pochi giorni fa: realizzare un nuovo impianto per la costruzione di pannelli LCD in america.

Nei dettagli il nuovo centro di realizzazione di chip Intel avrà luogo a Chandler appunto in Arizona dove è già pronto il progetto per una struttura in grado di ospitare sì 3000 operai ma che darà lavoro ad oltre 10.000 persone nell'intero stato. I lavori dureranno 4 anni e la nuova struttura permetterà di realizzare nuove tecnologie mai viste fino ad oggi. Sì perché Intel ha intenzione di realizzare ricerca, sviluppo e produzione dei nuovi chip a 7 nanometri proprio nella nuova "Fab42" in arrivo.

Il CEO di Intel, al fianco del nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America, ha dichiarato di essere entusiasta dello sviluppo di queste novità per la sua azienda e soprattutto ha dichiarato come nella nuova fabbrica verranno realizzati i più potenti processori mai costruiti, dichiarando palesemente guerra a tutti i suoi avversari. Anche Trump ha voluto ribadire durante l'annuncio di come le sue nuove politiche fiscali stiano già dando i loro frutti e che le novità di Intel ma anche di Sharp non fanno che incrementare l'occupazione americana con vantaggi fiscali decisamente importanti per le aziende stesse.